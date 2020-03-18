新冠肺炎疫情不止，全台醫護人員工作、心理備受壓力，新北市議員李坤城18日下午於三重區公所與大漢酵素生物科技公司，聯合捐贈千瓶的健康飲品給市立醫院三重、板橋院區所有醫護人員，盼防疫戰士們都能感受到滿滿的溫暖，繼續守護市民健康。

新北市立聯合醫院三重院區是新北市應變醫院，許多政策超前中央，採更嚴格管制措施，院長特助兼企劃室主任蔡明足表示，醫護人員戰戰兢兢面對疫情，還必須花時間向家屬解釋，心理、工作各層面飽受壓力，李坤城18日下午於三重區公所舉辦捐贈儀式，媒合業者捐贈千瓶健康飲品。

「要做他們堅強的後盾！」李坤城表示，自身平常就有喝酵素的習慣，而醫護人員面對新冠肺炎疫情比平常更辛勞，特別拜託大漢酵素捐贈保健飲品給新北市立醫院每位醫護人員，希望醫護人員能更有體力，保護新北市民；大漢酵素協理黃煒說，希望能活動能夠拋磚引玉，為社會帶來更多正能量。

「我們會打起精神，請各位居民放心！」新北市立醫院院長項正川出席活動表示，本院是新北市防疫責任醫院，對於民間互助備感溫馨，他代表板橋、三重院區近千位醫護人員表示感謝，也呼籲民眾面對疫情切勿恐慌，安心將健康交給專業的醫護人員。

(中時 )