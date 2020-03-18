弘文中學李昆昱（左起）、張琬荃、林佳宜分別錄取台灣大學資訊工程學系、高雄醫學大學醫學系及台北醫學大學醫學系。（弘文中學提供／王文吉台中傳真）

109學年度大學繁星推薦18日放榜，台中市弘文高中總計99人上榜，人數再創新高！錄取醫學系及國立大學占50％，其中林佳宜、張琬荃、李昆昱自國中部時，因目標明確選擇直升高中，林佳宜完成自己的理想錄取台北醫學大學醫學系，張琬荃錄取高雄醫學大學醫學系，李昆昱錄取國立台灣大學資訊工程學系。

弘文高中繁星推薦錄取榜單包括台北醫學大學醫學系1人、高雄醫學大學醫學系1人、台大1人、清大2人、交大1人、政大2人、台師大1人、彰師大1人、中央2人、中興4人、中山1人、中正3人等，醫學系及國立大學人佔錄取總人數50％，整體表現亮眼。

校長張輝政表示，弘文高中「繁星推薦」錄取人數自98年迄今，已連續10年均為中部地區首屈一指的學校，申請入學、登記分發之各項升學成績亦明顯優於全國的優質高中，109年度弘文繁星閃閃，證明弘文的孩子可以學得更快樂，同時學得更好！

配合高中免試入學、就近入學政策，弘文中學致力於「多元創新、國際弘文、品格第一」辦學目標發展卓然有成，並榮獲教育部12年國民基本教育課程綱要高中及國中雙前導學校殊榮。近年來，學校更積極開發課程，重視各項的教學及活動，必須融入教育的意涵，讓學生去體驗發表，更鼓勵課程創新，師生藉由分組、討論、分享、反思的教學方式，達到學習效果，在溫馨的校園中增添活潑的氣息。

(中時 )