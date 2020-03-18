新冠肺炎疫情嚴峻，如果勞工遭到防疫檢疫或防疫隔離14天中可能會碰到休息日、例假日等，雇主是否該給薪？勞動部官員表示，依勞基法39條規定，休息日、例假日時雇主仍應給薪，未給薪最高可依勞基法處100萬元；因此，也意謂休息日、例假日受雇勞工仍不可領取防疫補償，最高僅能領1萬元防疫補償。

依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定，受雇勞工在居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫時，及為照顧生活不能自理之受隔離者、檢疫者而請假或無法從事工作之家屬，可以請「防疫隔離假」，若雇主未給薪資可以領取每天1千元的防疫補償。

但若防疫隔離期間遇到國定假日、例假日、休息日等雇主是否要給薪呢？勞動部官員表示，請假意謂原本有工作才要請假，以一般上班族為例，防疫隔離期間要休假時間僅有星期一至星期五，而依勞基法39條規定，休息日、例假日仍要給付薪資。

衛福部官員指出，如果例假日、休息日或國定假日等雇主有給付薪資，那不得領取防疫補償，會再扣除相關假別後再給付防疫補償，受僱勞工可持請假證明及薪資短少證明等請領；如果是自營作業者則會要求出具切結書才能請領。

(中時 )