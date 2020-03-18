新冠肺炎疫情升溫，民進黨台中市立委莊競程18日與經濟部協調，爭取北、北屯區傳統民營市場納入口罩配售對象，初步獲得經濟部同意，預計24日起，9民營市場配售口罩，減輕攤販業者排隊買口罩的負擔，落實防疫工作。

立委莊競程表示，目前台中市僅公有市場配售口罩，3月6日後陸續接獲民營市場業者陳情，未列入口罩配售名單；由於市場做生意，一樣都是白天生意忙碌，沒時間排隊買口罩，因此比照公有零售市場「實名制」方式配售。

當地里長提出，配售口罩攤商限定資格及配售數量，建議臨櫃志工是否納入優先配售等問題；水湳市場管委會主委曾世輝建議，1個攤位配售2個口罩，因為很多攤商都是夫妻檔，一點利黃昏市場代表廖文峰說，防疫消毒不可少可以研議配售酒精，做好市場防疫措施。

不讓民營市場成為防疫缺口，立委莊競程服務處邀集經濟部官員，北、北屯區民營市場負責人、里長等，面對面溝通，針對配售口罩機制提出建言；包括，北區東興、北平黃昏市場，北屯區水湳、上景興、東山、北屯、四民、四張犁、一點利黃昏市場等。

(中時 )