刑事局偵二大隊本月15日接獲民眾檢舉，在臉書有網友PO文「速報！李前總統、賴清德都已先後肺炎病逝」以及警方Youtube有網友留言稱「我朋友還在台灣某地看到死尸遍地等著燒」、「台北市大安區辛亥路一帶，某個大院子裡，十幾天前擺買尸袋，刺鼻的消毒水味道」，由於明顯屬散播謠言，警方追查後發現都是大陸網軍利用國外網站當跳板帆布假訊息，企圖打擊我國防疫士氣。

刑事局偵查第二大隊日前接獲民眾舉報，在臉書上看到網友張貼「速報！李前總統、賴清德都已先後肺炎病逝」；以及在Youtube看到網友留言稱「我朋友還在台灣某地看到死尸遍地等著燒」、「台北市大安區辛亥路一帶，某個大院子裡，十幾天前擺買尸袋，刺鼻的消毒水味道」等不實訊息，警方立刻展開偵辦。

經過追查IP來源，發現上述案件IP位址來自新加坡、美國，且其語法及用字遣詞多為簡體方式，研判係陸方人士利用VPN網路當作跳板，刻意張貼虛偽、不實之言論，惡意扭曲攻訐政府，企圖打擊我國防疫士氣。

警方再次呼籲民眾切勿散播或轉傳武漢肺炎疫情假訊息，對於疫情相關之防治措施及最新發展狀況，應以中央流行疫情指揮中心所公布之訊息或聲明為準。如接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿任意散播、轉傳，以免觸法。

(中時電子報)