新北市長侯友宜呼籲總統盡速宣布緊急命令，民眾黨立委張其祿隨即跟進，雖然總統府立即發表聲明，強調目前仍無必要，但是否宣布緊急命令已經撥動總統蔡英文、行政院長蘇貞昌之間最敏感的權力神經，而且總統願不願意站在第一線扛起全部責任也是一大關鍵。

為了管制新冠肺炎疫情蔓延，中央疫情指揮中心及教育部共同宣布全國中小學師生七月十四日前禁止出國，立即引發社會討論，因為中華民國憲法明文規定人民有遷徙的自由，政府以防疫為名限制人民出境權利，出發點固然良善，卻有違憲之虞。行政院長蘇貞昌隔天援引傳染病防治法捍衛決策正當性，仍無法平息違憲的疑虞。

因為遷徒自由屬於憲法層次，任何法律只要牴觸一律無效，蘇貞昌第一時間快問快答，看似明快果決，卻有侵犯總統職權之嫌。新北市長侯友宜今天一早就呼籲蔡總統依據中華民國憲法相關規定，盡速發佈緊急命令。

侯友宜在新北市防疫應變會議中指出，各國都已採取強硬手段阻絕境外，蔡英文總統應該發布緊急命令，30天禁止第三級警示國家或區域的非本國人進入，也禁止國人前往，中央要採取更強悍有利作為，該擋的就要擋起來，「敵人已經攻進來了，為何不迎戰！」

台灣民眾黨立委張其祿隨後呼應侯的主張，他表示，防疫需求實施許多緊急措施，實質上已經是緊急命令的作為，蔡英文總統應扛下責任，直接發布緊急命令。

張其祿強調，法律位階上憲法是最高的法，任何法律、命令牴觸憲法就是違憲，但現在如果要去談特別條例第7條是否牴觸憲法，釋憲或修法緩不濟急，尤其現在疫情不是很樂觀，不如由總統直接下達緊急命令，就不會有違憲的問題。

由於行政院長蘇貞昌已經第一時間拿傳染病防治法當擋箭法，讓總統府陷於進退兩難。如果真的宣布緊急命令，等於打了蘇貞昌一巴掌，而且坐實之前的作法沒有法律依據，甚至牴觸憲法。如果不宣布，在野黨很可能在違憲問題上繼續窮追猛打。最重要蔡蘇之間本來就有權力矛盾，緊急命令之爭剛好凸顯問題之所在，蔡總統輕重拿捏不容易。

(中時電子報)