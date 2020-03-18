民進黨今中執會邀請中央大學經濟系教授邱俊榮以「2020年台灣經濟情勢」為題專案報告。黨發言人顏若芳轉述黨主席卓榮泰裁示，今天是3月18日也是太陽花運動六週年。當年台灣公民社會的團結，讓台灣免於國共聯手創造的服貿威脅。如果當年可能影響台灣經濟自主，加深台灣對中國經濟傾斜依賴的服貿協議，若不是被台灣人民和青年學子們擋下，那今日的台灣，又是何種光景？

卓強調，就這次疫情，危機就是轉機，外在衝擊是轉型及調整結構的最好時機，台灣應當把握這個契機來擴大內需，運用紓困的資源引導產業發展，增加對長照、公衛體系及人力資源的社會投資，並厚實基礎建設，以因應未來挑戰。

卓榮泰說，今年台灣經濟主要面臨兩大挑戰，一是美中貿易戰長期化的影響，另一個就是武漢肺炎疫情全球擴散的衝擊。政府必須審慎因應，研擬積極性的方案，以預為準備。

他說，在因應美中貿易戰方面，政府積極吸引台商回流投資，以推動創新、產業結構升級、打造高階製造中心為目標，深化台灣經濟的自主、韌性及戰略優勢，投資台灣三大方案累計的金額突破9千億元，已有初步的成果。

而在因應新冠肺炎疫情；卓榮泰說，短期內政府除了穩定防疫物資的供應、全力做好防疫及整備工作之外，上週也通過600億元的特別預算，作為防疫、紓困及振興的經費。長期來看，危機通常是轉機。

他指出，過去台灣歷經亞洲金融危機、SARS、全球金融風暴，這些艱困外在情勢，每一次都是深化台灣經濟產業韌性的試煉。這幾個月以來，看到國人空前團結，齊心對抗武漢肺炎，防疫表現受到國際肯定，但是仍然不能鬆懈，除了全力保障國人的生命安全外，也要盡最大可能降低衝擊，讓台灣經濟突破困境，儘快復甦。

他表示，318太陽花運動是台灣在經濟自主，脫離過去國民黨過度傾中的關鍵轉捩點，民進黨除了要感謝當初所有貢獻在這場運動的每一個人，謝謝他們守住台灣，非常積極延續這樣的社會動能，承繼台灣人民的期待，繼續為台灣在這個國際空間，捍衛主權、經濟自主和民主深化上面的努力，再次謝謝邱教授今天精闢的分析。

(中時 )