三重高中總錄取人數達100人，高居全國排行榜第九名（戴上容攝）

新北市立三重高中表現亮眼！大學「繁星推薦」今天放榜，三重高中總錄取人數達100人，高居全國排行榜第九名，錄取率更高達71％，其中高達36人錄取台大、政大、師大、清大、交大、成大等國內知名國立大學及醫學相關校系，校長及家長會長特送給每位上榜學生一顆顆紅紅的大蘋果，表達滿滿的祝福。

錄取台大大氣科學系的楊銘祥，三年前國中畢業時就以離家近、學校熟悉的原因，以公立優免入學管道進入三重高中就讀，由於父親早逝，母親為越南新住民的關係，讓他必須更努力面對課業，他非常感謝母親總是告訴他「你一直很棒所以媽媽相信你會一直那麼棒的正向鼓勵」。

楊銘祥表示，特別感謝國文老師林嘉琦嚴格的要求，以及三重高中六年來的栽培，進入大學他會秉持在高中時的求學精神繼續向學，為人類的福祉盡一份心力。

三重高中校長莫恒中表示，今年該校大學繁星推薦可以說是配合在地就學政策的最佳典範，錄取的100位學生中，就有80位畢業於社區的國中，更有多位學生是畢業於本校國中部，先前透過境外就學錄取日本兵庫大學及希望入學錄取台大的學生，今年在學校老師群策群力之下可以說幫助許多學生圓了升學的夢想。家長會長姜鈺君獲知此項佳績後，特別到校向全校老師致謝，更感謝學校透過縝密的升學輔導計畫，讓三重高中的好被全國看到。

(中時 )