大學繁星放榜治平高中學生表現優。（呂筱蟬攝）

桃園市治平高中學生莊佳穎，因媽媽罹患紅斑性狼瘡，她不忍媽媽受病痛折磨，立志未來成為醫生，大學繁星推薦近日放榜，她通過陽明大學醫學系第一階段，往夢想邁進一大步。治平高中另外還有３人錄取台大科系，清交成政等12大國立名校則有27人，升學創佳績。

莊佳穎說，各校醫學系繁星推薦，校內成績要是全校前1％，高中三年來都不敢鬆懈，還參加英文演講、數理等各式競賽，而二階段面試除要求口條、台風外，陽明醫學系還有英文面試，目前也在積極準備當中。

李旆翔錄取台大藥學系，他說，新冠肺炎疫情全球延燒，目前還沒有確切藥物可以控制病毒，未來想鑽研藥學方面專業知識，希望未來在面對這種全球性的病毒肆虐時，能夠有足夠能力免除人類的恐慌。

另外錄取台大的還有機械工程學系洪兆威、土木系王韋翰，他們也說錄取好學校不辜負父母期望，未來還要往自己有興趣的領域繼續努力。

(中時 )