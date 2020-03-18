反對二林精機開發青年和反大村科技產業園區、反打鐵厝園區自救會和彰化縣環保聯盟等，18日聚集縣府廣場抗議工業區的開發，指出彰化縣仍有500公頃閒置工業用地，且工廠輔導法上路後，彰化不缺工業用地，要求撤案，抗議衍生案外案，青年昨晚連續被兩通電話教訓「你們集會不合法，我也可以去丟雞蛋抗議」等，交給警方查辦。

反二林精機青年組合表示，萬興農場是西部碩果僅存，大片甘蔗田，只剩下二林等少數鄉鎮看得到，農地一旦破壞就難以回復，未登記工廠即將就地合法，何必再開發新的工業區？並舉同樣在二林、同樣破壞大片農田的中科四期園區為例，已經開始營運的廠商寥寥無幾，卻急著開發有精密機械。

反大村科技產業園區自救會指出，二林精機問題都還沒解決，又來大村鄉搞一個面積高達268公頃的「大村科技產業園區」，不負責任。反打鐵厝產業園區自救會會長也疾呼重視民生存環境。

抗議也扯出案外案，反新二林精機開發青年指出，接到電話謾罵，深夜又再接到教訓電話，「你們這個集會不合法，我也可以去丟雞蛋抗議等等」，目前已經電話號碼交給警方去查辦，希望公共議題理性討論。

彰化縣政府表示，彰化雖是農業大縣，更是傳統製造業重鎮、中台灣的第二大製造業集聚地、台灣兆元精機業的核心區塊，二林精機的開發是本縣早就確定的彰南彰北平衡發展整體規劃的一個重點計畫。

縣府也強調，環團指責中科二林「閒置」，所以二林精機沒有設置的必要。但少數廠商營運的原因是因為該園區原環評結論要求「放流水專管完成前不得進駐營運」，直到中科二林園區在2018年底完成二階環評後，才重新啓動園區公共工程及招商。2020年1月為止，第一階段園區能提供建廠面積約133公頃中，已核准引進27家廠商，用地面積50.44公頃，其中6家已經動工建廠，並非「閒置」。

縣府表示，二林精機園區歷經不分黨派3位縣長及地方鄉親共同努力超過10年，才在上個月的環評小組通過初審，會嚴格的遵守各項環保及法規的規範承諾，確保產業發展與環境永續，共生共榮。

(中時 )