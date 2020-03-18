受到新冠肺炎疫情衝擊，莫凡彼餐飲集團旗下的「莫凡彼Cafe」品牌餐廳，近期業績明顯衰退約三成。不過，莫凡彼無畏疫情干擾，18日宣布插旗台中麗寶Outlet Mall二期，打造全台第27家分店、同時也是中區旗艦店，更是全台首家景色最美的湖畔店，預計3／19正式開幕。

莫凡彼總經理方立寰表示，莫凡彼Cafe平均每隔3至4年就會跟隨時代腳步而升級轉型，2020年將發展第四代店型，無論風格與裝潢都與第三代店不同，更適合網美拍照打卡，今年預計開設2家分店，在中區旗艦店-麗寶Outlet店開幕後，預計5月將於台北南港開設第2家「莫凡彼Cafe」四代店。

方立寰表示，「莫凡彼Cafe」麗寶店以咖啡色為基調，融入莫蘭迪配色古典設計，營造溫柔舒適的感受，並以大自然植物造景點綴，打造中區旗艦店。餐廳主打歐式料理，現點現做義大利麵、燉飯、排餐、輕食等經典美食，招牌料理如酥脆德國豬腳、香煎牛排、海鮮烤飯等等，還有獨家瑞士頂級冰淇淋。

由於麗寶店窗外就是科莫湖畔，整點時刻除有驚艷水舞表演外，夜景燈光秀更是繽紛多采。即日起至3／31，憑莫凡彼Cafe APP會員獨享88折優惠。

麗寶Oultlet Mall表示，近期重量級餐飲生力軍陸續加入，不僅「莫凡彼Cafe」進駐，就連台南老字號「周氏蝦捲」，也首度開設Outlet 一號店！主打招牌餐點-蝦捲，以新鮮蝦肉與豬絞肉及魚漿、蔥等製作而成，每一口都能品嘗到蝦捲的鮮脆多汁；店內魚羹、擔仔麵、蝦丸及虱目魚丸湯等古早味小吃，也是人氣商品。

另外，周氏蝦捲集團的「慢慢來」義式餐廳也插旗麗寶Oultlet ，有別古早味料理，主打義式餐點，選用台灣在地新鮮食材，烹調多種義式特色料理，如燉飯、義大利麵、披薩等吸客。

(工商 )