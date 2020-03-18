財團法人中小企業信用保證基金為全力協助受嚴重特殊傳染性肺炎影響而發生營運困難事業，配合經濟部防疫千億保，推出「對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難事業資金紓困振興貸款信用保證」專案，保證融資總額度達1,000億元。

中小信保基金表示，本專案提供「營運資金貸款」保證，保證成數一律10成、「振興資金貸款」保證，保證成數最低8成，最高9成，兩項貸款之保證融資額度，均不受信保基金同一企業保證融資總額度最高1.2億元的限制。保證手續費均由經濟部全額負擔，免向事業計收，經濟部並對受影響中小型事業提供利息補貼。為爭取時效，信保基金原則上採當日核保，全力落實行政院蘇院長「防疫護經濟，紓困要及時」的指示。

中小信保基金表示製出，依法辦理公司登記、商業登記、有限合夥登記、稅籍登記之本國營利事業、或依商業登記法第五條得免辦理登記之小規模商業，自109年1月起任連續2個月平均營業額，較108年12月（含）以前6個月或108年同期平均營業額減少15%（含）以上，並由經濟部、受經濟部委任、委託之機關（構）或金融機構認定屬實，且票、債信正常者均可申請。

至於「營運資金貸款」方面，受影響事業承諾貸款期間不減薪、不裁員，針對員工薪資及廠房、營業場所、辦公場所之租金，信保基金提供10成保證，保證手續費由經濟部負擔，免向事業計收，保證融資額度最高500萬元。此外，貸款利率最高按中華郵政股份有限公司二年期定期儲金機動利率加百分之1（現為2.095%）計息，經濟部針對受影響中小型事業之貸款，將依貸款利率全額補貼，為期六個月，每家事業補貼金額以5.5萬元為上限。

至於「振興資金貸款」，提供受影響中小型事業每家最高2,000萬元、受影響非中小型事業每家最高8,000萬元的保證融資額度，保證成數最低8成，最高9成，如屬中小型事業，貸款額度100萬元以內，且貸款利率3%以下之案件，保證成數一律9成，保證手續費由經濟部負擔，免向事業計收。此外，針對受影響中小型事業之貸款，經濟部最高將按中華郵政股份有限公司二年期定期儲金機動利率（現為1.095%）補貼利息，為期一年，每家事業補貼金額以22萬元為上限。

受影響事業3月12日前已辦理貸款，如原由信保基金保證者，得申請展延本金償還期限（含寬限期），展延期間第一年之保證手續費，由信保基金負擔，免向事業計收。針對受影響中小型事業之貸款展延，展延期間達6個月以上案件，依原借款契約所訂利率配合降息1碼 (0.25%)以上，保證成數一律外加0.5成，但最高不逾9.5成。此外，若金融機構主動降息者，經濟部最高將按中華郵政股份有限公司一年期定期儲金機動利率（現為1.06%）補貼金融機構辦理利息減免，為期一年，每家事業補貼金額以22萬元為上限。

受影響事業需自「經濟部受嚴重特殊性肺炎影響事業資金紓困振興貸款及利息補貼作業要點」生效日（3月16日）起六個月內向金融機構提出申請。另「營運資金貸款」及「振興資金貸款」，分別限向同一金融機構申貸，得分次申請，惟不得循環動用。

(工商 )