新冠肺炎(COVID-19)疫情升溫，台灣到底守不守得住這一波境外移入疫情？中央流行疫情指揮中心資訊組組長簡宏偉在今(18)日下午的疫情中心記者會中宣布，針對高科技數位防疫，讓檢疫追蹤能更精準有利，邀請宏達電(HTC)、LINE 共同研發，提出了「電子圍籬監控」方案。

針對為了防範疫情傳播，新提出的電子圍籬監控方案，簡宏偉提到是緣起於「今年大年初四(1月28日)行政院副院長陳其邁，邀請國家通訊傳播委員會(NCC)、法務部、行政院資安處等局處，成立了大數據小組，在傳染病防治法的授權下，藉由去識別化的方式善用相關資訊，經由這些資訊來進行有效的高科技防疫。」主要是為了進一步掌握居家隔離以及居家檢疫民眾的情況而開發，從入境起掌握民眾的情況，也包含關懷、監控等功能。

根據簡宏偉說明，這一套系統包含「電子入境」、「居家關懷」、「科技追蹤」等三階段。入境之際，「入境檢疫系統」就會提供線上填寫旅客入境健康聲明、還有居家檢疫通知書的線上版；填寫完畢後，資料會傳送至「防疫追蹤系統」，整合民政、警政、衛政方面的協同合作，來追蹤居家檢疫以及居家隔離的民眾。同時也提供給縣市政府將電子圍籬系統，讓縣市行政主管可以知道所在地區內有多少民眾處於居家隔離或居檢疫的情況。電子圍籬系統僅檢測民眾的地理位置資訊，當居家檢疫或是居家隔離民眾超出電子圍籬的範圍，就會發送簡訊給警方以及民眾本人進行提醒。期待透過此系統，從入境到居家監控的期間能更完整掌控這些需要檢疫、隔離民眾的情況，達成有效防疫的目標。

中央流行疫情指揮中心資訊組組長簡宏偉說明電子圍籬監控方案。(摘自疫情指揮中心直播畫面)

根據簡組長說明，這一套從入境起至居家科技追蹤都包含在內的系統，是與宏達電、LINE 進行合作來一起開發。HTC 方面指出，DeepQ 偕同衛福部資訊單位以及疾管署，共同開發了一個防疫追蹤系統，並且跟 LINE 合作，透過聊天機器人(chatbot)，讓這些民眾可以主動回報健康資訊，甚至可以主動提供民眾相關防疫資訊。而 LINE 總經理陳立人則是在記者會中指出，透過運用了聊天機器人的工具還有與 HTC 方面的合作，期待能透過科技來協助政府的防疫工作。

中央流行疫情指揮中心將推出的電子圍籬監控方案，有與 HTC DeepQ 合作。(摘自疫情指揮中心直播畫面)

中央流行疫情指揮中心將推出的電子圍籬監控方案，有與即時通訊平台 LINE 合作。圖為 LINE 台灣總經理陳立人。(摘自疫情指揮中心直播畫面)

不過雖然今日宣布了電子圍籬監控方案，但指揮中心並沒有宣布上線日期，僅表示會在確定之後公布。簡宏偉說明，在此系統推出之後，是提供民眾另一個管道來主動回報健康相關資訊，但不會完全取代原先的關懷措施。而關於本系統的相關細節還有開發工作，《中時電子報》致電 HTC DeepQ，他們表示稍晚會整理相關資訊來回應，因為需要疾管署方面確認內容，會需要一點時間準備。LINE 方面則是回應他們已積極運用平台影響力還有對接相關工具，提供防疫協助。包含LINE TODAY 武漢肺炎(又稱新冠肺炎)專區、為中央政府一二三級機關與縣市政府提供「公共服務」帳號，來發佈攸關防疫、防災、民生等重大資訊；而 LINE SPOT 也對接政府的open data平台，推出「口罩地圖」，LINE 將會「繼續運用各種資源，與在地夥伴一起支持政府，用數位能力支援防疫工作，守護台灣民眾的健康安全。」

(中時電子報)