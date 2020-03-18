每當市場經歷震盪起伏，特別是在經歷了長期牛市之後，投資人普遍會選擇縮短投資期，以保本為首要考量。富達國際亞太區首席投資長Paras Anand表示，若參考巴菲特的投資智慧，當恐懼情緒主導市場，也就是長線投資人搜尋機遇的時機。目前長線投資者可考慮的三個方向：一、留意亞洲投資機遇。二、重新思考市場分類。三、考慮主動投資策略。

Paras Anand表示，過去十年，投資市場的主旋律，始終離不開追逐可提供收益的資產，或追捧低波動率的股票，但目前投資這兩類資產卻存在一定程度的風險。這是因為多年來水漲船高，現在這兩類防禦型資產大多估值偏高，價格抵禦市場波動的能力變得脆弱，特別是各國央行救市行動料對刺激需求及帶動實體經濟影響有限。面對目前投資環境，投資人可考慮的三個方向：

一、留意亞洲投資機遇。包括新興亞洲在內的亞洲市場，在未來十年將成為具吸引力的市場。目前亞洲在全球經濟產出的佔比，仍遠高於亞洲市場在大部分全球股票指數及債券指數所佔的比重，未來亞洲無論在全球經濟及全球投資市場的佔比有望出現顯著增幅，增幅更有機會大於全球平均水平。正如經濟學家凱恩斯所言，金融市場短線來看是「投票機」，長線來看是「秤重機」，可反映實際價值。即使近日市場消息層出不窮，也有一些短期利多因素顯現。最顯然易見的是低油價，亞洲區內的工業及消費者均可受惠於相對偏低的油價，特別是在區內如中國般的石油進口國。其次，過去十年美元匯價持續走強，對不少亞洲經濟體資金流構成壓力的局面，目前正在扭轉，而美國加推貨幣及財政政策刺激經濟或加快此局面的轉變速度，有利亞洲市場。此外，隨亞洲市場前景與中國的聯繫愈趨緊密，最近市場憂慮中國經濟受疫情及貿易戰所影響，導致亞洲區整體估值下降，或為長線吸納優質資產的機會。

二、重新思考市場分類。透過深入研究政治因素、地緣政治及全球各經濟體的較大分歧，投資人在物色不同市場投資機遇的作法上也會開始轉變。目前的傳統市場及行業分類，並不足以輔助投資人作出其想要（或不太想要）的投資分類配置，尤其是在成熟市場。基於不少在成熟市場上市的企業，其營運區域、收入來源或主要交易貨幣，與其上市地點的關係並不大。英國富時100的企業便是個很好的例子，指數內企業合計收入接近三分之二，都是來自海外業務或海外子公司。

另外，行業性質急劇轉變，使行業分類愈來愈困難。投資人在波動市中尋找機遇，或會發現不少相對較具吸引力的機會均來自具持續成長特性的主題，這些主題跨越了行業及市場，如新興市場、中國消費、創新科技，及永續投資。不少情況下，相對抽象的投資主題或引發分類爭議，因市場不乏受歡迎的具體投資範疇，如機械人或頁岩氣投資。因此，投資人不妨將主題投資，視為一種重新定義更大的機會集（larger opportunity set）的有趣方法來看待。

三、考慮主動投資策略。長時間以來，被動投資策略發展日趨成熟，加上非常規的貨幣政策，蓋過個別企業基本因素對市場的影響，令被動投資策略需求激增。

基於三大因素，投資人或許是時候考慮以主動投資策略取代被動投資策略，成為投資組合內的主要投資風格。首先，市況大幅波動，將影響如指數基金及ETF等被動策略產品緊貼大盤的能力，意味此類產品的回報有機會落後大盤；其二，被動型產品長期受市場追捧，令主動投資策略基金的管理費下跌，投資價值提升；其三，不少資產價格最近出現價格錯置的情況，估值被受低估，令主動投資策略的回報後市看好。

(時報資訊)