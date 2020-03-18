「口罩實名制2.0」自12日起上路。財金公司表示，全體金融機構通力合作、不以營利為目的，宣布若使用「口罩實名制2.0」線上預購口罩，無論是ATM轉帳、信用卡或「台灣Pay」付款均通通「免手續費」，銀行並紛紛加碼紅利積點、現金回饋等優惠。

「口罩實名制2.0」除了現有健保特約藥局及衛生所等實體通路外，再新增線上預購通路，預購成功的民眾可在繳費期限內，以ATM轉帳、信用卡線上付款等方式繳費，完成付款後於指定期間內至超商領取口罩。

財金公司表示，ATM轉帳付款機制原規畫仿繳稅歸戶付款，因民眾使用「健保快易通APP」預購踴躍，考量有使用單一金融帳號支付多位親友口罩費用需求，財金公司對此緊急協調、獲全體金融機構熱烈響應，推出「口罩實名制2.0」ATM轉帳付款「免手續費」措施。

財金公司指出，「口罩實名制2.0」ATM轉帳付款「免手續費」措施，不與ATM小額轉帳每日每帳戶首筆免收跨行手續費交易併計，包括台銀、合庫、國泰世華、台新、中信、中華郵政等機構更主動積極擴充設備、調整系統，大力支持防疫。

為顧及金融機構布建與維運實體ATM成本高昂，財金公司對此特別提撥專款補貼「實體ATM設機行」，全體金融機構齊心協力，以實際行動支持全民抗疫，善盡企業社會責任。

首波「口罩實名制2.0」付款期限為19～21日3天，建議民眾可就近選擇全台3萬多台ATM轉帳，並避開上午11點至下午2點、晚間5點至8點的尖峰時段，免除排隊等候時間。另可使用各大金融機構的網銀、行動銀行及「台灣Pay」轉帳付款，免出門輕鬆付款。

財金公司指出，由於此次活動作業時程緊迫，部分金融機構即時減免手續費作業可能因應不及，若在「口罩實名制2.0」轉帳付款中被扣收手續費的民眾無須擔心，金融機構最遲將在該筆轉帳交易日的次月底前，將因作業不及而扣收的手續費撥回至民眾帳戶。

(時報資訊)