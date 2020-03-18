因應「到宅服務」業務量遽增，聯強(2347)集團旗下的通達智能運籌宣布，即日起將在全台擴大招募宅服工程師，員額目標將增加5成。通達智能運籌總經理林憲群表示，累計已有超過70萬戶的台灣家庭，體驗過通達運籌的到宅服務；加上合作的品牌客戶越來越多，對宅服工程師的需求可用「求才若渴」來形容，歡迎對技術服務有興趣的人才加入。

通達智能運籌去年底宣布達成到宅服務66萬戶台灣家庭，由於合作的品牌客戶如SHARP、安麗、Bosch、PChome等對服務品質的認同，除了既有品牌客戶的量能快速擴展外，亦陸續增加新的合作品牌，業務量在2020年第一季大幅成長，日前到宅服務量正式突破70萬戶，平均每天服務超過全台600戶家庭。

通達智能運籌總經理林憲群表示，家電產品走向智能化與連網化，開啟了龐大的宅服商機。通路服務早已從單純的配送、搬運，延伸到到宅後的安裝、連網設定及長期的維修與清潔保養等服務，尤其「到宅服務」因涉及消費者私領域空間，工程師除須具備專業技術外，更要重視消費者感受與服務細節。因此，服務商本身的信譽以及管理能力相當重要，才能獲得品牌業者以及消費者的信賴。

通達智能運籌是聯強100%持有的子公司，其前身即為成立近三十年的聯強運籌事業部，2016年正式獨立承接外部客戶，整合「到宅服務」、「專業配送」、「智慧倉儲」、「快速維修」以及「技術服務」五大服務，為台灣唯一可提供品牌廠商最完整、一條龍式的售後品質保證解決方案。

林憲群指出，通達智能運籌「到宅服務」主要與品牌廠商合作售後保修，所有人員需經過完整的技術與服務培訓，並通過品牌業者認證。通達目前在全台擁有逾百位宅服工程師，目標至少擴增50位宅服工程師，工作地點包括台北、新北、桃園、台中、台南、高雄六都，以及新竹地區。

(時報資訊)