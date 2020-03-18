中央流行疫情指揮中心今(18)日表示，新冠肺炎確診案例由77例小幅增至100例，新增23例。對於政府防疫遲至今早才宣布19日起入境的所有人都要居家檢疫14天。網友也開始討論，對大陸和對歐美的態度明顯不同。網友認為「政府舔歐美日」太過頭。

截至目前18日止，累計100例確診，確診維持1例死亡，其中出遊土耳其的旅行團成防疫破口，累計13人確診。較為特殊的是第100例，為一名20多歲女性，她近期並沒有出國旅遊史，3月12日發病自行就醫，經通報檢驗確診，感染源待釐清。

至於為何確診數量會暴增？相關討論也引起網友熱疫。網友borondawon就在批踢踢論壇，以「為何台灣對中國防超好 對歐美防不了？」為題發文。好奇「當時過年期間極大量台商自大陸返鄉，案例只有1、2個在跳，還提前封鎖口罩出口大陸，還很開心被歐美國家稱讚，但是後期應變似乎太慢了，讓大量國人跑去歐洲，日本旅遊，這是甚麼狀況？」。

雖然疫情指揮中心，也在這兩天緊急做出防範措施，未來將朝不讓外國人來台，若要來台不管本國人、外國人都要居家檢疫14天，並將美國、加拿大、澳洲、紐西蘭四國，旅遊疫情警示升至第三級警告。強化台灣的防疫力度，全力進行邊境防堵。

其他網友紛紛留言，幾乎一面倒認為，「因為去歐美玩的人更多」、「美國爸爸好，台日友好」、「不要懷疑，相信黨、順時中」、「因為黨舔美日」、「之前太舔歐美，現在嘗到苦頭了」、「台灣只敢對中國硬起來」、「垃X政府只敢抗中，看到美國就跪下來舔」、「民粹式防疫，不意外」、「崇洋媚外啊！意外？」。

也有網友理性觀察「兩岸往來比歐美多好幾倍，關鍵在防護意識和僥倖心態，對岸入境很久沒案例了」。

也有小部分網友緩頰，「防中國大陸只有一個國家，歐美太多國」、「因為沒想到，歐美這麼佛系防疫」、「歐美爆開的速度，真的超乎想像」。

網友在批踢踢論壇發文。(圖/翻攝自批踢踢論壇)

(中時電子報)