勇奪2018世界合唱比賽民謠組金牌的寶來國中，也取得今年7月在比利時舉行的世界合唱團冠亞軍門票，雖然主辦單位宣布活動如期舉行，寶來國中18日表示無法成行參賽；羅慶璋校長說以師生健康為重，已決定放棄2020年比利時世界合唱比賽。

六龜區寶來國中於2年前獲得2018世界合唱比賽公開賽民謠組金牌第一名，同時取得了冠軍賽的門票資格。要讓原鄉孩子有為國爭光的機會，兩年來備戰努力練習，持續練習亦是學生的重要活動。

羅慶璋校長表示，雖然2020年比利時世界合唱比賽主辦單位宣佈仍照常辦理，現正加強防疫，停止餐廳、酒吧、停課與相關運動賽事與表演活動到4月3日。

但是為提前安全整備，降低影響社區與參賽同學健康至最低程度，經與教育局、尼布恩協會、學校同仁與社區人士慎重考慮，審慎評估後，放棄參加進階比賽的機會，決定不參加此次在比利時舉行的2020世界合唱大賽。

羅慶璋校長說，此時配合國家防疫政策不赴國外參賽，係確保師生健康安全是最原則。至於是否參加另外的比賽，將考量全體社區與師生的健康為首，讓師生能健康與充滿信心的迎向未來。

(中時 )