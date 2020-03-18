新冠肺炎肆虐，美國50州加上華盛頓特區全數淪陷，美股也經歷2008年金融危機以來最大跌幅，道瓊指數本波從高點重挫逾32％，標普500指數跌幅也創30%之多，市場上充滿恐懼。美股大血洗，也讓一堆股價遠超業績表現的美股打回原形，特斯拉從今年初以來的漲幅，也在疫情於歐美蔓延開來後全數吐回。

美國電動車廠特斯拉2019年第四季公布財報相當亮眼，股價從年初一路飆漲，2月19日收盤來到917.42美元歷史高點紀錄，漲幅高達120%，就在當日，標普500指數收盤也創下歷史新高紀錄，然而，隨著新冠肺炎疫情迅速在歐美擴散，投資市場才意識到疫情嚴重性，美股開始崩跌，各國央行一連串救市行動無效，美股正式進入技術性熊市。

先前特斯拉股價飆漲之際，華爾街分析師稱特斯拉為「妖股」、「有輪子的比特幣」，投資管理公司ARK Investment也認為，特斯拉股價會漲到7,000美元，若美股能持續保持牛市，甚至將達到15,000美元。

但隨著美股崩跌，特斯拉股價也一路從高水位下挫，截至3月17日，特斯拉收盤價來到430.2，創下自2019年12月31日以來新低。據路透報導，特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)致員工信提到，就他所知，特斯拉目前沒有任何員工確診新冠肺炎，位於加州阿拉米達郡的費利蒙(Fremont)工廠，為交付美國客戶的Model 3的重要生產基地，同時也是Model Y在美唯一生產基地，特斯拉本周一就宣布，該款平價版休旅車將正式交付給客戶。

然而，當地警局發布封鎖令，特斯拉必須維持最低限度運作來生產，恐怕影響特斯拉正常出貨時程。

(中時電子報)