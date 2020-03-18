剛復出拍戲韓星金宇彬驚傳也染上新冠肺炎，不少外國媒體及網路社群都報導，讓粉絲相當擔心，傳出復出首部作品中有工作人員因為染疫而得病，目前經紀公司也出面回應。

金宇彬因罹癌退出演藝圈三年，如今復出又被傳染上新冠肺炎。（圖／達志影像）

30歲的金宇彬2017年罹患鼻咽癌，暫停全面演藝活動，康復後如今復出拍戲，又傳出染上新冠肺炎，讓粉絲不敢置信。

經紀公司也在稍早做出回應，表示：「金宇彬沒有感染新冠肺炎病毒，報導是誤報。」也表示金宇彬目前的身體相當健康。而新戲雖因新冠肺炎延期拍攝，但最慢應該能在4月份開拍。

(中時電子報)