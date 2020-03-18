新北市都更推動辦公室今(18)日滿一週年，新北市城鄉局表示，在市長都更三箭大力推動下，新北市危老核准案件為全國最多，率先突破百件，尤其在海砂屋新更是不遺餘力，新北市長侯友宜表示，都更三箭為任內首要政策執行，近期危老申請件數有逐漸累積趨勢，更宣示2022年多元都更可破550案目標。

新北城鄉局局長黃一平表示，根據新北市政府統計，新北市超過屋齡30年以上老屋超過70萬戶，目前危老都更已核准119件，是全國危老率先突破百案的縣市，市長任內動土有47案，案量成長約2倍，但相比老屋數量，都更仍有很長的路要走。

黃一平指出，去年新北市都更推動辦公室成立後，積極走入社區、主動關懷住戶，提供諮詢與協助，至今辦理413場說明會、走遍22個行政區，參與人數達16,625人次，實地會勘318案，逐戶拜訪3,031戶，協助社區民眾朝重建路邁進；同時透過加速行政流程與多元都更管道，讓新北市都更遍地開發造成風氣。

都更處表示，攸關居住安全沒有妥協空間，海砂屋都更刻不容緩，這一年市府透過成立前進工作站、頒布代拆機制、完成都更配套修法等突破性作法，讓淡水東來社區、五股西雲路社區、蘆洲水湳街與蘆洲民義段海砂屋順利拆除，展望未來將持續透過專業人才養成、社群網站資訊溝通、擴大媒合平台和106快速通關方案加速審議等創新作為，多管齊下增進都更推動案件數。

都更處表示，因今年5月9日危老條例施行3年內申請重建計畫之10％時程容積獎勵將屆期，近期申請案量有逐漸累積趨勢，目前新北市危老重建已有159件申請、核准120件，另都市更新總申請量達512件、核准267件，危老推動師認可以達400位，希冀年底能達成目標600位以上。

侯友宜指出，都更是一條複雜漫長的路，但這條路一定要做好，未來還有更多的挑戰與工作，像是促成新北市住都中心的成立等，市府會持續以魄力和效率執行，目標是2022年多元都更至少累積550案，使市民盡速享有一個安全、便利以及舒適的生活環境，讓更新後的新北市都更好。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)