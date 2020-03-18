【YT直播】外交部記者會（3/19起限制外國人進入台灣）

外交部宣布，配合中央流行疫情指揮中心防疫新冠肺炎措施，自台北時間3月19日零時起搭乘飛機起飛來台的非本國籍人士，除持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他經特別許可者外，一律限制其入境。

持上述證明或經許可入境者，應配合進行居家檢疫14天，入境後相應事由的單位將負責其住所、動線、工作場所的必要措施。相關限制入境的規定，將視疫情而調整，其調整由中央流行疫情指揮中心宣布。

禁止外國人入境實施細節為：

第一、外籍人士自台北時間3月19日起，需符合上述事由才能入境我國（啟程地起飛時間為台北時間3月19日零時前，倘扺達台灣前曾在第三國轉機過境者，仍可入境）。

第二、以免簽證或持停、居留簽證入境者，必須持有符合上述條件的證明文件，由移民署國境線上查驗人員認定是否准予入境。另持有駐外館處核發特別入境許可者，或是有效居留證（官員證），由移民署查驗後入境。

第三、外籍人士如果對於所持文件是否符合特殊事由無法判斷，可於出發前赴我國駐外館處申請特別入境許可。

第四、駐外館處受理特別許可，除符合前述事由外，尚包括重大緊急人道考量，以及其他經中央目的事業主管機關許可等，確有必要急需來台者。

第五、需經特別許可者，除可持憑相關證明向駐外館處申請特別入境許可來台外，也可自行持憑相關證明，經移民署國境人員查驗通過後入境。

第六、本案執行過程中倘遇個案疑義，將由外交部與內政部移民署隨時協調處理。

(工商 )