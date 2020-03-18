中小企業信用保證基金（信保基金）為全力協助受嚴重特殊傳染性肺炎影響，因而發生營運困難事業，配合經濟部防疫千億保，推出「對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難事業資金紓困振興貸款信用保證」專案，保證融資總額度達1,000億元。

信保基金表示，專案提供「營運資金貸款」保證，保證成數一律十成、「振興資金貸款」保證，保證成數最低八成、最高九成，兩項貸款保證融資額度，均不受信保基金同一企業保證融資總額度最高1.2億元的限制。保證手續費均由經濟部全額負擔，並對受影響中小企業提供利息補貼。為爭取時效，原則上採當日核保，全力落實行政院「防疫護經濟，紓困要及時」的指示。

這次的專案規定，信保基金說明，凡依法辦理公司登記、商業登記、有限合夥登記、稅籍登記的本國營利事業、依商業登記法第五條得免辦理登記的小規模商業，自2020年1月起任連續2個月平均營業額，較2019年12月以前6個月或2019年同期平均營業額減少15％（含）以上，並由經濟部、受經濟部委任、委託的機關（構）或金融機構認定屬實，且票、債信正常者均可申請。

(工商 )