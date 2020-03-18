新冠肺炎全球蔓延，受到重創的航空業面臨生存危機，國際航空運輸協會（IATA）表示，全球航空公司需要多達2000億美元的政府支持，才能渡過這波肺炎危機。
世界各國為防範新冠肺炎的境外傳布，扮演國際交通要角的航空業直接受到疫情衝擊，許多國際航班都已停飛，IATA首席經濟學家皮爾斯（Brian Pearce）表示，許多航空公司手上的資金逐漸耗盡，估算有75％的業者手上可以使用的現金不足支付3個月的固定成本支出。
IATA總裁朱尼亞克（Alexandre deJuniac）表示，在過去幾天隨著各國頒布了旅行限制措施，疫情衝擊航空業的危機進一步升級，航空公司因旅客人數暴跌面臨機隊停飛處置，許多航空業者的資金都快用完了，呼籲各國政府採取行動支持航空業者。IATA估算航空業至少有1,500億至2,000億美元（約新台幣1.5兆至2兆元）如貸款擔保的協助。
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(中時電子報)
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