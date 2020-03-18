以電影《與神同行》人氣爆漲的韓星金東旭，在韓劇《那個男人的記憶法》扮演患有「超憶症」的國民新聞主播。36歲的金東旭與23歲的文佳煐首次搭擋合作，被問到有沒有感受到13歲的差距，文佳煐笑回：「完全感受不到。」金東旭則自嘲：「因為我還不懂事，所以妳感受不到。」

路雲客串演出，預告片一曝光就引起討論。（圖／LINE TV提供）

該劇描述韓國收視第一的新聞節目《News Live》男主播，從小罹患「超憶症」，把一年365天8760小時細節全記下來，金東旭日前在採訪花絮中透露，為符合角色形象，他再度減重14公斤，並苦練咬字發音，「主播播報的畫面相當多，除了親自向主播請教，還有把練習的音檔給對方，聽取他們的建議。」劇中他擁有過人記憶，但現實中的他實則非常健忘，「我是很容易忘記事情的類型，雖然和角色不太一致，但為了進入角色做了很大的努力。」

李鎮赫獻出戲劇處女秀，飾演熱血新人記者。（圖／LINE TV提供）

女主角文佳煐飾演出道6年演技仍備受爭議，總是隨心所欲的A咖女明星，劇中緋聞對象眾多，其中一個緋聞對象找來以《偶然發現的一天》竄紅的男團SF9成員路雲客串，與文佳煐幽會兜風，預告片一曝光就引起討論。此外，參演選秀節目《PRODUCE X 101》爆紅的23歲人氣偶像李鎮赫，這次獻出戲劇處女秀，飾演熱血新人記者。《那個男人的記憶法》LINE TV 3月19日起每周四、五中午12點跟播韓國。

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(中時電子報)