頭份興華高中在今年繁星推薦入學成績亮眼，錄取率高達9成。〔興華高中提供／謝明俊苗栗傳真〕

109年大學繁星推薦入學18日放榜，苗栗縣頭份興華高中成績亮眼，普通科申請繁星管道錄取率高達82.3﹪，國立比例佔54.8％。高三菁英班 34人申請繁星中，錄取31位，錄取率高達91.1％，其中學測績72級分的曾旭廷，如願進入清大電機工程系、70級分的黃筠婷及羅云采分別錄取進入交大電機工程系以及成大材科學及程學。

興華高中這次大學學測成績60級分以上的學生就有10名，其中曾旭廷、黃筠婷、羅云采3人更獲70級分以上好成績，3人都希望繼續往電機等工科學系發展，18日繁星推薦入學結果放榜，3位同學都如他們願望，進入清大、交大、成大等學校就讀。

另外，並通科同學成績也絲毫不遜色，錄取學校包括，中央大學、政治大學、台灣師範大學、中興大學、高雄師範大學、台北市立大學、中山醫學院…等，

興華高中這次繁星錄取九成以上，都是學校國中部直升的在地學子，這樣優秀的整體表現，不僅打破城鄉差距及名校迷思，也看得出校方辦學的用心。校方除了恭喜上榜的同學，也感謝用心指導的師長。

(中時 )