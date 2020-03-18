新冠肺炎疫情嚴重，台灣部分，因為出國旅遊的民眾返台，而讓確診人數3天滿百人，但問題不光如此，隨著各國陸續「鎖國」，有不少在外旅遊的民眾因此滯留當地，忙求外交部幫忙返家，這樣的行為，讓資深主播張雅琴忍無可忍，痛批有些人真是驕縱到沒王法的地步，狂轟：「沒人欠你啊」。

張雅琴以自身童年為例，說上學時忘了帶東西，家裡教她的觀念是要為自己負責，不要造成他人困擾，所以不會特地幫她送東西到學校，用同樣的道理來看防疫期爽出國的台人，有何道理困在國外要外交部幫忙「擦屁股」？酸嗆怎不自己想辦法解決，「那邊不是戰爭會死人的地方對不對？」。

張雅琴怒火壓不住，痛斥台灣人是否真被驕縱慣了，驕縱到去買口罩，覺得藥師態度不好或起衝突，就要人家下跪磕頭，直呼台灣似乎變了樣，「我聽過慣老闆，但你有聽過什麼叫慣國民嗎，台灣是大家的，沒有人欠你啊！」，要硬出國玩的人，自己想辦法回台灣，「你已經帶菌回來了，還要怎麼樣？」，最後更撂話，希望這些人能有個觀念「使用者付費」，自己捅的婁子自己補。

(中時電子報)