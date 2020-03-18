繁星放榜 六信高中蔣宗全上台大 16:042020/03/18 中時 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 109學年度大學繁星推薦入學放榜，台南市六信高中蔣宗全（中）錄取國立臺灣大學農業經濟學系，表現亮眼。（六信高中提供／洪榮志台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 109學年度大學繁星推薦入學放榜，台南市六信高中蔣宗全錄取國立臺灣大學農業經濟學系，表現亮眼。校方表示，蔣宗全對英文、化學、音樂等學科均有深厚的興趣，進入六信高中後，繼續加強英語的聽說讀寫課程後，開啟對英語學習的興趣，曾參加108學年度高中學生英文作文比賽南區決賽獲佳作。 對於讀書方法，蔣宗全則認為，藉由學校老師的引導，找出自己的興趣並激發個人的潛能，是一件快樂的事。 (中時 ) #放榜 #繁星 #六信高中 #台南 #台大 也許您會感興趣 推薦閱讀 黃偉哲強調無社區感染之虞 04:102020/03/14 地方新聞 9：52台南南化區規模4.2地震 最大震度台南4級 10:012020/03/15 生活 北儒精密公司總座 拒繳5000餘萬所得稅遭管收 17:062020/03/17 社會 繁星錄取台大 羅高生找對讀書方法 12:342020/03/18 生活 大學繁星推薦錄取成績出爐 溪北公私立高中成績佳 15:062020/03/18 生活 繁星入學放榜 建臺高中表現亮眼 15:332020/03/18 生活 繁星推薦放榜僑泰、新民成績亮眼 15:312020/03/18 生活 繁星推薦放榜 華盛頓高中5成進國立大學 15:312020/03/18 生活 繁星放榜 弘文中學錄取人數創新高 15:492020/03/18 生活 大學繁星放榜 治平高中學生表現優 15:532020/03/18 生活 生活熱門新聞 台灣全面封鎖 本國與外國人來台皆檢疫14天 - 生活 南部國立大學爆疑似確診 網肉搜後腿軟了 - 生活 陳時中：歐洲防疫以驚人速度崩盤...難以想像 - 生活 突破百例大關！ 國內今再添23例確診 - 生活 好市多衛生紙最好用？陽光一照...網友：不會再買了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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