109學年度大學繁星推薦入學放榜，台南市六信高中蔣宗全錄取國立臺灣大學農業經濟學系，表現亮眼。校方表示，蔣宗全對英文、化學、音樂等學科均有深厚的興趣，進入六信高中後，繼續加強英語的聽說讀寫課程後，開啟對英語學習的興趣，曾參加108學年度高中學生英文作文比賽南區決賽獲佳作。

對於讀書方法，蔣宗全則認為，藉由學校老師的引導，找出自己的興趣並激發個人的潛能，是一件快樂的事。

(中時 )