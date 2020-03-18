新冠肺炎疫情仍未趨緩，每天看新聞報導及各資訊的討論，是否讓你更覺不安及焦慮？防疫當前，情緒穩定也很重要！

根據2019年9月發表於《JMIR mHealth and uHealth》期刊的研究指出，以手機應用程式為工具，便於讓使用者記錄每天的憂鬱症狀，同時依據對憂鬱症狀項目所作出回應的時間，可作為憂鬱症患者，症狀出現的紀錄，及復發前的參考指標。

不少人認為心情不好時，過陣子就會恢復而忽略，但憂鬱情緒並非一時產生，除發生重大事件，相關症狀是逐漸浮現且可以具體覺察的，例如對感興趣的事物提不起勁、難以入眠等。國立成功大學教育研究所所長董旭英建議，透過線上或手機應用程式的情緒檢測量表，進一步了解情緒的起伏，並可參考檢測結果提出的建議，進行配套措施，像運動、找信任的人訴說煩惱，或將步調放慢，重新安排先後順序等；分數較高或紓壓方式無顯著改善憂鬱情緒時，則主動尋求專業醫療的協助。

新冠肺炎疫情持續發展，許多民眾不免擔心、焦慮、恐慌。董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，擔憂的同時如何安定自己的心，除了不忘做好該有的防護，例如口罩、酒精適時適地的使用、勤洗手等，通常備妥防疫的必須、了解面對新冠病毒的傳染途徑及因應，會讓自己安心些。

此外，在生活上盡量保持原來的節奏、不過度關注重複的疫情新聞，而如常生活的第一步：就是覺察自己的情緒狀況，適當紓發調整、穩定情緒。

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(中時電子報)