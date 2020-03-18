新冠肺炎疫情持續升溫，公私立機關防疫升級，口罩更成為出門必備物品，但戴口罩遇到人臉辨識系統該怎麼辦？亞洲大學生物資訊與醫學工程系助理教授王昭能為讓防疫更便利，善用人工智慧科技、帶領團隊成功開發出可辨識戴口罩者身分的系統，還結合體溫偵測，成功辨識率高達9成5。

王昭能指出，開學至今已半個多月，在學校設置的檢疫站每天都有許多師生排隊接受健康管理檢查，深感人工量測體溫或以紅外線熱感應的方式耗費人力、且交叉感染風險較大，再加上許多人出門配戴口罩，進出大樓時身分辨識也成為惱人的問題。

王昭能與生醫、資工、光通等系共6名學生組成跨領域團隊，透過100萬張沒戴口罩的臉孔樣本資料庫及近百萬張有戴口罩的臉孔資料庫做比對、辨識，成功建構「疫情防控管理平台」，只要站在系統前，即便戴上口罩，仍可在1秒鐘內完成身分辨識。

王昭能說，這套系統還結合了紅外線熱影像儀，在辨識身分時可同時檢測體溫，若系統偵測到此人體溫超過37.5度就會出現警示訊號，目前該系統已應用在「亞大精準醫療研究中心」實驗室，未來將與人事單位結合、作為學生點名或教職員打卡管理，即便是校外人士，只要經過人臉身分註冊並填寫相關資料，可快速通過檢測並追蹤未來動向。

(中時 )