世界宗教博物館「愛與和平兩岸書法交流展」、「山東濟南石敢當千年摩崖刻經碑拓特展」由勤益大學副教授張志鴻線上導覽。（世界宗教博物館提供）

世界宗教博物館「愛與和平兩岸書法交流展」、「山東濟南石敢當千年摩崖刻經碑拓特展」由勤益大學副教授張志鴻線上導覽。（世界宗教博物館提供）

世界宗教博物館秉持靈鷲山開山住持心道法師「愛地球.愛和平」開館理念，集結兩岸24位書家119件作品，避開新冠肺炎群聚風險，邀請策展人勤益大學副教授張志鴻，首度以線上導覽方式，解說「愛與和平兩岸書法交流展」、「山東濟南石敢當千年摩崖刻經碑拓特展」，展期即日起至4月12日，任何時空透過網路，都可以共賞兩岸書家精彩作品。

宗博館表示，這次書法展不少活動都因疫情取消，很多人無法欣賞書法饗宴，宗博館邀約策展人張志鴻副教授介紹特展緣起、內涵、類別，透過線上導覽介紹書法家作品，除了提供觀眾在棉宣中遊藝黑白的精神饗宴，更傳達愛與和平的心願。

宗博館館長陳國寧說，這次「愛與和平兩岸書法交流展」籌備2年，延續2015年李義弘教授策劃「愛與和平書藝創作特展」精神，2017年，邀請張志鴻副教授、陜西省書法會陳進貢會長擔任策展人，推動兩岸書法交流。

一走進展區，24個不同筆風的「愛」字映入眼簾，讓人不禁想從意境探尋兩岸書法的創作與書法家信手拈來的那份心境；心道法師創宗博館以「尊重每一個信仰、包容每一個族群、博愛每一個生命」為理念，展區入口蒼勁獨特的「尊重、包容、博愛」、「愛地球、愛和平」大型墨寶，讓人眼睛一亮。

書寫的文字屬於狂放揮灑或精巧內斂，皆屬於風格特性的展露，119幅書法作品，張志鴻副教授說，兩岸24位書法家作品豐富、各有春秋。張志鴻副教授也親寫「愛」、「上善若水」，以現代書風展現筆法，獨特筆調值得欣賞。

此外，不論是台灣藝術大學書畫藝術系周澄教授，書寫古雅簡穆的楷法《般若波羅蜜多心經》、全國美展評審委員陳坤一儒雅蘊藉的〈接物存仁愛、處世在和平〉行書對聯、台灣女書法家學會理事長張松蓮老師形式多變的〈嗡啊吽〉箴言法句、台北藝術大學美術系副教授李蕭錕老師筆法精純，熟諳造型旨要，以小篆結體造型獨特書寫的〈泥金心經〉。

陜西省書法家協會主席陳建貢寫的〈無量壽佛〉，行草用筆帶有漢隸、漢簡筆意，功底深厚，面目獨具；西安外事學院院長黄藤的〈論語選句〉，篆書摻和碑意，用筆遒勁；陜西省書法家協會副主席石瑞芳的〈愛蓮說〉結體獨特，用筆深勁。

同時，還有 「山東濟南石敢當千年摩崖刻經碑拓特展」，西元550至580年間，一位出家人花了30年時間，在山東各大山崖刻佛經於上，巨大石刻成了獨特稀有的文化遺產。這次鐵山原拓33米髙，約10層樓高的刻經碑拓的原件來宗博展出，相當珍貴難得。

(中時 )