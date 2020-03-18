中國大陸吊銷紐時、華郵、華爾街日報3家美國媒體記者証，並警告不得在中國、香港和澳門地區從事記者工作。民進黨發言人顏若芳今表示，中國大陸驅除美國記者的報復行為，已經使得中國原本已不存在的新聞自由更形雪上加霜，不但對於全世界的疫情控制沒有幫助，更影響了閱讀英文與中文的閱聽大眾知的權利，對此民進黨表示遺憾。

今年2月將5家中國媒體駐美機構列為「外國使團」，隨即又此5家媒體駐美機構採取人數限制措施，變相大量「驅逐」中方媒體記者：今大陸外交部也採取反制行動。顏若芳表示，全球正值武漢肺炎持續擴大的危機時刻，值此時期國際媒體對於來自中國大陸中立、正確、客觀的新聞報導，對全世界的閱聽大眾而言更重要。

她強調，新聞自由有助於社會大眾了解事實真實，這也是全世界所共同認知的價值。去年香港反送中運動也證明了，新聞自由對人權自由保障的重要性。中國對國際媒體報復也讓我們擔心，在武漢肺炎疫情全球爆發下，未來中國和香港的人權狀況。

顏若芳表示，台灣有充份的言論自由與人權保障，許多國際媒體在台灣享有採訪的自由，也證明台灣是自由民主的國家。

她強調，台灣新聞自由度更廣受國際社會肯定，我們歡迎世界各國同樣相信自由民主價值、秉持專業報導真實訊息的媒體工作者，前來台灣採訪工作。

(中時 )