中港高中錄取國立頂尖大學學生，開心與校長周文松（中）、教務主任白穗儀（左三）合影。（中港高中提供／王文吉台中傳真）

石明杰以國中會考成績5B進入中港高中就讀，繁星推薦錄取中興大學財務金融學系。（中港高中提供／王文吉台中傳真）

109年大學繁星推薦放榜，台中市海線地區的社區型高中表現不俗，市立中港高中共有85人報名，錄取66人，錄取率高達78％。其中22人搶攻國立大學，清大、交大、成大均有學生上榜，國立大學錄取率達76％，錄取清華大學工程與系統科學系的陳楷芸，也追隨兄長繁星升學管道，成為哥哥的學妹。

錄取國立清華大學工程與系統科學系的陳楷芸，國中就讀市區明星私校，成績優異的她放棄就讀台中女中的機會，選讀中港高中。陳楷芸說，以拚繁星為目標的學習節奏雖然有壓力，但因為加入學校的特色班級「設計思維班」，多元活動參與不亞於明星高中，不僅多次代表學校參加英文相關比賽，還榮獲「2017IEYI世界青少年發明展佳作」、「107年臺中市四健尬看麥產銷履歷組亞軍」。

教務主任白穗儀說，陳楷芸的哥哥高中時亦就讀中港高中，也透過繁星推薦管道錄取清華大學，這也是陳楷芸父母放心把孩子送至中港高中的主要原因。

國中會考成績為3A2B的黃昱翔及吳俞萱，分別錄取交通大學運輸與物流管理學系系及中國醫藥大學藥學系，其中黃昱翔為國中部直升的學生。白穗儀表示，這2位本可就讀市區高中，但選擇就讀中港高中，在學3年努力不懈，求學態度積極，並配合學校升學輔導規劃，這次能錄取理想的校系就讀，興奮之情溢於言表。

錄取中興大學財務金融學系的石明杰以國中會考成績5B進入中港高中就讀，在學期間認真向上，除了配合學校的進度讀書，對自我的要求也很高，歷經3年努力及老師諄諄教誨，最後成功錄取心中理想學校及科系。

校長周文松表示，中港高中雖為社區型高中，每個年級僅6個普通班及1個體育班，學生入學起點成績雖非最佳，但經過中港高中3年有計劃性及系統性的升學輔導策略，以及老師們孜孜不倦的指導，最後不僅成功證明自己，也證明社區型高中的學子，只要肯努力學習就有希望，就讀社區高中也能擁有自己的一片天。

(中時 )