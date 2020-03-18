中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥18日證實，已經與民航局開會確定，對於飛歐美地區的長程航線機組人員，將採取「過境、不入境」的方式，可免「居家檢疫14天」，以利航空公司調度。衛福部長陳時中18日下午補充說明，只要做好全隔離即可，包含國籍航空及外籍航空都適用，即日起實施。

航空業日前反應，歐洲入境者要做居家檢疫14天，然而，長程線每航次要配置3、4名機師，在當地至少要休息1天，返台要停飛14天，估計不到半個月將會面臨「無機師可用」的窘境。然而，航空貨運很多都是半導體相關材料與成品，甚至還有醫療器材、藥品，恐衝擊國內經濟和防疫，因此爭取機師、機組員可以免除居家檢疫14天。

陳宗彥今天稍早提到，航空公司已提出嚴謹的防疫計畫，過境旅館也會有防疫措施。像是機組員到外站，跟地勤主管都有管理機制，機組員也是專車送至「過境旅館」，且人員不外出、在房內用餐等防護機制，航空公司的防護計畫也是遵照指揮中心的指示，因次相信可以一方面確保機組員健康，二方面也能維持業者的營運。

陳時中下午表示，機組員、機師只要做好「全隔離」即可，即日起實施。至於原先航空公司都是將機組員送到市區的一般旅館，現在改為過境旅館，航空公司搶訂之下，傳出已訂不到房間，對此，陳時中說，航空公司若訂不到，將請他們提供替代的住宿旅館，指揮中心將會審核地點是否符合規定。

(工商 )