全聯旗下自有甜點品牌「We Sweet」再出招！今（18）宣布首度攜手擁有180多年歷史的京都宇治老字號茶舖「伊藤久右衛門」，將於3/20～4/23推出9款抹茶聯名甜點，包括抹茶富士山奶凍捲、抹茶乳酪蒙布朗、抹茶起司舒芙蕾、抹茶黑糖起士塔、抹茶雙層乳酪蛋糕、抹茶紅豆千層，還有抹茶芝心大福、濃醇蜜抹茶布丁、抹茶三重奏香緹杯，選擇十分多元！

全聯表示，日本茶中最廣為人知的就是宇治茶，全聯We Sweet這次首度跟京都宇治老字號茶舖「伊藤久右衛門」攜手合作，採用京都宇治嚴選抹茶粉製作甜點，要帶給民眾濃濃的日式風情。

據全聯介紹，此次新品「抹茶富士山奶凍捲」嚴選伊藤久右衛門抹茶，製成細緻的日式戚風蛋糕體及抹茶奶凍，內餡還有小巧可愛的富士山，山頂是以純白奶凍做妝點，搭配綜合莓果餡，就像浪漫櫻花包圍的富士山，口感豐富多層次，不僅好吃也好拍。

另外，「抹茶乳酪蒙布朗」是以有淡淡茶香的抹茶戚風，中間夾層柔滑乳酪慕斯及宇治抹茶生乳餡，再疊加香濃卡士達，最後擠上帶有淡淡豆餡甜味的抹茶餡；「抹茶起士舒芙蕾」則是以細緻的起司舒芙蕾，加入宇治抹茶製作，上層覆蓋厚厚的抹茶乳霜，內裏加入乳酪內餡。

全聯表示，喜歡塔類的粉絲也可選擇「抹茶黑糖起士塔」，內含濃郁的乳酪內餡，淋上香濃抹茶巧克力甘納許，與黑糖麻糬在嘴裡慢慢化開；「抹茶雙層乳酪蛋糕」則嚴選伊藤久右衛門抹茶融入蛋糕體製成抹茶蛋糕，搭上口感清爽酸甜的生乳酪，淋上抹茶甘那許；「抹茶紅豆千層」運用抹茶及鮮奶油襯托老鷹紅豆餡的風味，口感清爽。

此外，「抹茶三重奏香緹杯」是這次的時尚代表作，上層是微苦抹茶鏡面及抹茶奶霜，中層有著紅豆慕斯及下層乳酪慕斯與香草戚風結合，呈現多層次京都風味；至於「抹茶芝心大福」、「濃醇蜜抹茶布丁」都是下午茶甜點的新選擇。全聯We Sweet宇治抹茶舖甜點將於3/20～4/23於全省門市現貨販售，各品項於限定期間祭出最低76折起的優惠。

全聯並指出，除了We Sweet抹茶甜點外，全聯也推出各式抹茶餅乾零食、飲料等商品，例如獨家販售的「福樂70%重乳抹茶」，以及「萊佳迷你哈斯餅抹茶味」、「格力高百琪抹茶棒」等，要滿足抹茶控的味蕾。

(工商 )