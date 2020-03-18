法國網球協會和法國網球公開賽宣布，因為新冠肺炎疫情，今年法網將從原訂5月24日開打，延後到9月20到10月4日進行，身為世界職業網球協會ATP球員理事代表的台灣名將盧彥勳，透過臉書粉專表示法網是在沒有和國際網球總會（ITF）、ATP及世界職業女網協會WTA代表知會討論情況下，獨自宣布延賽，令人錯愕。

法網是職業網球年度第2場四大滿貫賽，通常5月是紅土賽季，如今法網調整到9月底到10月初才打，比賽時間將比溫布頓草地錦標賽、美國網球公開賽還晚，等於選手打完草地賽季、硬地賽季才又回到打這項紅土大賽，針對身體狀況調整，以及從北美硬地賽季趕回歐洲的時差，都是很大考驗。

盧彥勳透過臉書粉專說：「最新消息：法國網球公開賽昨天在沒有跟ITF、ATP 、WTA和兩會的球員代表知會討論的情況下，獨自宣布將5月24號舉辦時間延期至9月20號到10月4號，這是非常突如其來和錯愕的消息，ATP和球員代表會在這幾天進行討論來如何回應這項消息。」

盧彥勳並hash tag「#連續打三個大滿貫賽事的感覺會如何呢、#亞洲賽事怎麼辦、#艱困時刻大家更要一起努力不是嗎」表達對法網官方單方面延賽的無奈。

(中時 )