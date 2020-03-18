國立卓蘭高中繁星成績放榜，錄取率高達97％，高於全國平均。（國立卓蘭高中提供／巫靜婷苗栗傳真）

學生們從國立卓蘭高中國中部直升，3年後摘下繁星一同合照，（左起）錄取淡江大學的莊予萱、東海大學鄭佳蓉、導師鄭雅方、校長張智惟、國立嘉義大學張威宇、台北市立大學劉承恩。（國立卓蘭高中提供／巫靜婷苗栗傳真）

國立卓蘭高中學生劉承恩（右）錄取台北市立大學，導師鄭雅方與有榮焉。（國立卓蘭高中提供／巫靜婷苗栗傳真）

繁星推薦18日放榜，國立卓蘭高中特殊選材與繁星推薦，共有38人錄取國內各公私立大學，繁星錄取率高達97％，高於全國平均，高三學生劉承恩利用自創圖像筆記學習法，保持校排前2％，順利錄取第一志願台北市立大學中國語文學系，未來他想繼續攻讀研究所，成為1名高中老師。

劉承恩從卓蘭高中國中部直升後，成績始終名列前茅，出自單親家庭的他，家境並不寬裕，罹癌的母親不停鼓勵他認真向學，身為家中老么的他，也非常爭氣地發明出一套「圖像筆記學習法」，幫助自己吸收知識，不僅在國文、社會3科有傑出表現，化學、生物成績也維持全校前1％。

劉承恩大方分享讀書訣竅，他笑說自己從國小到國中都不曾翻書複習，但上了高中面臨大考，複習科目增多，就開始靠寫筆記，自己彙整資料製成圖表，因為人腦對圖表的吸收力遠高於文字1000倍，圖表筆記能讓自己快速了解這些知識，也更容易記住。

他說，原本透過希望入學管道，他的成績可以上台大社會系或歷史系，不過因為不符合申請資格，中低收入戶要滿3年，因此失去推薦機會，考學測時又因作文失利，無緣進入政大中文系，雖然成功錄取學校幾經波折，但他很堅持成為老師的夢想，媽媽也表示欣慰與支持。

劉承恩表示，讀中文系雖然沒有專業科目，但閱讀及吸收知識的能力，比其他科系強，所以希望上大學後，能多修一點別科系的專業，靠著學分多修一點，補足專業技能，並選修初等教程，向上深造，履行當高中老師的夢想。

卓蘭高中的繁星錄取榜單中，14名學生錄取公立大學及醫學大學，其中不乏國立台灣大學、國立海洋大學、國立台灣體育大學等知名學校，校長張智惟觀察，學生選讀企業最愛前10名大學，除了考量系所，也考量就業因素，而卓中在繁星管道向來有不錯成績，歡迎竹苗、中投區的孩子就近入學摘星。

(中時 )