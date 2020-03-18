新冠肺炎疫情衝擊，前往溫泉地區旅遊泡湯，不僅能吸收林野間芬多精，還可享受熱氣繚繞的溫泉提升免疫力。（陳世宗攝）

新冠肺炎疫情使衝擊全球觀光產業！台中市政府觀旅局為鼓勵民眾走訪台中溫泉景點放鬆身心，18與台中市溫泉觀光協會舉行記者會；宣布即刻起至4月30日期間將推出利多好康，泡湯只要99元、消費就送台中溫泉漫畫手冊、購買禮券滿額再送台中市好禮協會精選伴手禮，歡迎民眾來趟台中溫泉健康輕旅行。

觀旅局長林筱淇說，面對新冠肺炎疫情，前往溫泉地區旅遊泡湯，不僅能吸收林野間芬多精，還可享受熱氣繚繞的溫泉提升免疫力；台中有谷關、大坑、烏日、東勢溫泉4大名湯，泉質遠近馳名，各具獨特美景與在地特色。

谷關地區有谷關七雄壯麗山景、千年五葉松及鱘龍魚等在地特產；「台中後花園」美名的大坑風景區有12條親山步道、粉紅情人橋、新都生態公園；烏日有知高圳步道、筏子溪河濱公園步道、大肚山夜景等；東勢林場堪稱有「中部陽明山」美譽，歡迎到台中戶外旅遊，享受台中好湯。

台中市溫泉觀光協會指出，台中溫泉業者用心推出的優惠活動，神木谷假期大飯店、台中日光溫泉會館、麒麟峰溫泉會館等推出NT$99泡湯優惠，每家限量50名；神木谷推出平日雙人房NT$1999；日光溫泉會館平日雙人房1泊2食NT$3,998；谷野民宿平日住宿、泡湯5折優惠等。

清新溫泉度假飯店3月底前推出平日午晚餐，加贈露天溫泉平日泡湯；統一谷關渡假村6月底前推出花漾湯饗1泊2食，雙人房NT$4180起、四人房NT$6280起，還有贈送手工好禮，假日入住再加碼馬告胡椒餅禮盒；谷關溫泉飯店1泊3食平日NT$2599、假日NT$3599。

觀旅局強調，市府響應加碼贈知名漫畫家謝東霖老師，及「漫畫王國鳥取國際漫畫比賽in台中」得獎者度緯、籠包、Ms.David老師首次為谷關溫泉區量身訂做推出的「台中溫泉漫畫手冊」；遊客到溫泉店家消費就可取得1本，限量1000本，讓遊客更認識台中溫泉，增添泡湯趣味。

(中時 )