金門古寧社區的婆婆媽媽們用愛心製作「花帔口罩套」，今（18）日致贈大同之家300個。（李金生攝）

李養生議員詳細向阿公、阿嬤示範布口罩的用法。（李金生攝）

李養生議員和古寧社區發展協會理事長李金鎗（右）等人希望「花帔布口罩」可以帶給老人家使用上更多便利，也減少一般人的口罩用量，將口罩留給防疫第一線的人員。（李金生攝）

黑白格紋的「花帔」是閩南地區傳承800年的育嬰包巾，民俗相傳可以驅邪避凶和保佑幼兒平安成長。金門古寧社區的婆婆媽媽們用這種寄寓健康、平安的布料製作「花帔口罩套」，今（18）日致贈大同之家300個，祝福阿公、阿嬤安心過日子。

金寧鄉古寧頭社區發展協會有感於爆發新冠肺炎疫情以來「一罩難求」，特號召社區志工隊趕工製作「花帔口罩套」，希望幫忙大家延長口罩使用期限，獲得熱烈回響。

該社區繼日前贈送金寧鄉公所清潔隊口罩套後，昨再由縣議員李養生偕社區發展協會理事長李金鎗、總幹事李俊龍、志工隊隊長李開陣、副隊長李琳瑯等人將社區婆婆媽媽們精心製作的「花帔口罩套」送給大同之家，由主任楊志斌代表接受。

詳細向阿公、阿嬤示範布口罩用法的李養生指出，新冠肺炎疫情席捲全球以來人心惶惶，希望這批由古寧頭社區的婆婆媽媽們一針一線車縫，可水洗清潔和重複使用的「花帔布口罩」可以帶給老人家使用上更多便利，也減少一般人的口罩用量，將口罩留給防疫第一線的人員。

楊志斌主任也表示，大同之家自1月即展開防疫超前部署，嚴格管控日常消毒和家屬探視，目前也研擬實兵演練作業，一旦金門出現確診後，可做為因應對策，包括由社工協助長者購買物資，避免和減少非必要出門在內的措施。

(中時 )