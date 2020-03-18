全球新冠肺炎疫情延燒，安全監控廠—晶睿通訊(3454)對今年營運轉趨謹慎，晶睿通訊總經理廖禎祺表示，雖然大陸供應商復工率持續提升，交期亦在掌握改善中，不過各國採取邊境封鎖管制措施防止新冠肺炎疫情，對產業及公司營運有多少影響仍待觀察，由於整體商業環境遭到管制，謹慎看待未來營運，公司將持續盤點體質不理想部分，保持台灣生產優勢，希望未來營收能符合公司的目標。

晶睿通訊今天下午舉行法說會，由總經理廖禎祺及品牌事業群執行副總經理顧中威主持，廖禎祺一開場就先針對全球新冠肺炎對公司營運的影響進行說明，廖禎祺表示，去年中美貿易戰讓國際廠商調整供應鏈配置，建立大陸以外產地供應鏈，此次新冠肺炎疫情更加速此趨勢，儘管隨著大陸供應商復工率提升，上游材料交期能見度持續改善中，不過新冠肺炎疫情在全球持續延燒，導致各國採取邊境封鎖措施，疫情拐點尚無法預測，整體商業環境管制對需求面有多少影響仍待觀察。

新冠肺炎在大陸爆發初期，晶睿通訊因三個區都在台灣，且有原料庫存，前2月生產出貨未受到影響，僅是擔心大陸供應商供貨問題，公司原本亦設定今年成長目標將高於IHS市調報告的未來五年整體產業年複合成長率8.3%目標，不過歐美新冠肺炎疫情一發不可收拾，讓晶睿通訊對今年營運轉趨謹慎。

廖祺傑表示，短期內需求還是存在，不過隨著疫情不斷擴大，代工客戶可能轉為長期訂單，並視市場變化進行調整，原本品牌專案長期訂單亦可能受到疫情影響遞延交貨時間，大型標案需求因疫情將有重大的調整，一般性需求亦變得比較疲弱，由於新冠肺炎對經濟活動影響蠻大的，目前公司難以預估疫情對第2季及下半年營運衝擊有多大，僅能謹慎看待。

針對此次新冠肺炎是否對公司上下游供應鏈造成影響？顧中威表示，公司與上游供應鏈及下游客戶是長期穩定合作關係，公司將持續關注此波疫情發展可能引發的金融危機問題，注意應收及應付帳款問題。

顧中威表示，公司三大經營策略方向包括：品牌與代工並重、聚焦MIT及強化供應鏈管理，其中品牌與代工並重部分，公司今年初成立品牌與代工事業群，建立清楚權責及利潤中心制；在聚焦MIT方面，公司將持續提升台灣產能，加速生產自動化，提升生產流程及測試效率，減少人為錯誤；在供應鏈部分，目前公司來自大陸供應商的產品主要是鏡頭、線材及連接器等零組件，此次新冠肺炎疫情對公司造成困擾，公司已在台灣尋找第二供應商，並在產品設計進行變更，公司未來將規劃短中長期供應鏈應變措施，強化供應鏈的管理。

晶睿通訊因代工客戶調整庫存，致使2019年第4季合併營收為13.49億元，季減14.51%，營業毛利為4.51億元，季減12.43%，單季合併毛利率為33.43%，季增0.8個百分點，主要是品牌與代工比例相近，自有品牌毛利較佳，稅後盈餘為408萬元，單季每股盈餘為0.12元；受惠於晶睿3個廠區都在台灣，獲得歐美客戶青睞，轉單效應帶動晶睿2019年合併營收為65.73億元，年成長25.55%，營業毛利為20.39億元，合併毛利率為31.02%，稅後盈餘為2.41億元，每股盈餘為3.19元，公司董事會決議每股配息2.5元。

顧中威強調，機會是留給準備好的人，雖然公司無法根據疫情對未來做出精準的預測，但疫情讓公司與同業站在相同的立足點，公司將利用此段期間盤點公司體質不理想部分進行調整，保持台灣生產優勢，讓公司能掌握應有的機會及成長來源。

(時報資訊)