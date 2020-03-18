神盾(6462)今(18)日舉辦法人說明會，疫情衝擊今年營運、對手匯頂的威脅都為會中最受關注焦點，神盾今日強調，最大客戶韓國三星今年上半年「該到手的單都要拿到」，目前訂單沒有太大的影響，也持續拚大陸新客戶的量產，面對匯頂的步步進逼劍指三星，財務長張家麒直言，「大陸競爭對手，總有一天會過去」， 神盾可以做的是在對手在打進韓國的同時，可以在大陸市場站更穩，整體來說，預估神盾第二季營運比第一季好、3月會比2月好。

神盾最大客戶是韓國三星，財務長張家麒表示，因為神盾最大客戶韓國客戶主要生產基地都移往越南，目前越南沒有聽說有斷鏈問題，故不會有大幅度影響，但依舊有模組件是在大陸生產，短期還是會有供應的影響，但他強調，神盾對韓國今年上半年「該到手的單都要拿到」，目標算是都有做到，但未來出的量，還是要看疫情發展，這不是可以預料的，整個光學式指紋辨識的訂單下半年狀況還看不清楚。

神盾2019年在費用上增加高達5~6成，但營收增長只有營收2~3成，在比例上不對等，張家麒表示，神盾今年在開案、出差上絕對會更謹慎，成本上還有改善空間，另外，神盾目前沒有無薪假的計畫。

神盾自去年開始積極打進大陸市場，有利於分散風險，張家麒表示，去年已經出了第一個光學客戶，第二個客戶慢慢放量，現正在進行中，至於疫情對大陸智慧型手機市場的影響，他則說，因為神盾整體大陸市場占比不高，並不具代表性。

張家麒表示，整體來說，神盾預估第二季還是比第一季好，3月會比2月好，但目前因為疫情導致能見度真的很短，今年雖然對智慧手機供應鏈來說可能是一個充滿挑戰的一年，但神盾的目標是2020年實現穩定的營收、獲利成長。

大陸匯頂為神盾在業界最主要競爭對手，市場也預言匯頂恐殺進三星成為神盾重要競爭對手，張家麒表示，「大陸競爭對手，總有一天會過去」，所以真的不用緊張起來等，希望有一天對手在打進韓國的同時，神盾可以在大陸市場站更穩，他也表示，「目前神盾產品在毛利率的表現都還可以」。

市場近期有說法指稱，超薄指紋辨識發展恐不如預期，市場不排除轉回鏡頭式指紋辨識，張家麒表示，這是合理的假設，儘管5G手機較有機會使用超薄指紋辨識，但因為成本高、供應鏈目前只有一家較穩定，第二家未成氣候，在供應鏈方面比較難管理，且用戶無感，故在推廣的難度和動力都是問題，加上適逢疫情問題，今年全球智慧機出貨量也遭到下修，也會影響到旗艦機的銷售狀況，當然，就算有很多超薄辨指紋辨識將轉回採用鏡頭式，神盾也不會失望，因為今年5G市場預期本來就會賣的比較少，今年市場的主流絕對還是鏡頭式。

神盾去年電容式指紋辨識出貨比光學高，但因為ASP比較低，故營收占比約2~3成。

(時報資訊)