《韓股》韓股暴跌近5％，創近10年來最大跌幅 16:142020/03/18 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管全球政府持續推出激勵方案以提振受新冠肺炎疫情重創的經濟，但投資人對全球疫情快速擴散及其經濟衝擊仍感擔憂，以及受美股期貨大跌影響，周三南韓股市午後加速下挫，終場KOSPI指數收盤暴跌4.86%，為1,591.20點，連跌第6天，創下2010年5月來新低與2011年11月來最大單日跌幅。 韓股6個交易日來累計下跌19%，今年來已跌27.60%。外資今日賣超韓股4.69億美元。韓元跌0.18%，收在1,245.7兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #KOSPI #指數 #韓元 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國秩序的終結？ 04:102020/03/16 時論廣場 《韓股》聯準會降息也難喘息，韓股升轉跌 12:162020/03/16 財經 《韓股》憂疫情衝擊擴大，韓股大跌3.19％ 15:572020/03/16 財經 《韓股》憂疫情衝擊，韓股盤中跌2.56％ 11:422020/03/17 財經 避險沒得選！美國零利率 美元卻越走越強 14:392020/03/17 財經 25年來首次 香港失去全球最自由經濟體寶座 15:182020/03/17 財經 陸8個月來首次增持美債 16:202020/03/17 財經 《韓股》憂疫情重創經濟，韓股匯同步重挫 16:312020/03/17 財經 《業績-通信網路》其陽上季獲利登3年高，去年終止連2虧 11:252020/03/18 財經 《韓股》憂疫情衝擊，韓股升轉跌 12:332020/03/18 財經 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 台積電員工確診新冠肺炎！ 公司強調不影響營運 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 嚇…又熔斷了！美期指狂崩800點 - 財經 台積電股價創5個月新低觸底？ 外資：災難在後頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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