儘管全球政府持續推出激勵方案以提振受新冠肺炎疫情重創的經濟，但投資人對全球疫情快速擴散及其經濟衝擊仍感擔憂，以及受美股期貨大跌影響，周三南韓股市午後加速下挫，終場KOSPI指數收盤暴跌4.86%，為1,591.20點，連跌第6天，創下2010年5月來新低與2011年11月來最大單日跌幅。

韓股6個交易日來累計下跌19%，今年來已跌27.60%。外資今日賣超韓股4.69億美元。韓元跌0.18%，收在1,245.7兌一美元。

(時報資訊)