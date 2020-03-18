苗栗賴姓女子日前失蹤、失聯，父親1日報案後，警方展開調查，發現懷疑洪男與吳男涉有重嫌，18日在三峽區某山區，找到疑似賴女屍體，現場還有3個彈殼，目前還在釐清動機。

據了解，賴姓女子家人本月1日在苗栗報案賴女失蹤，但因女子與洪男在桃園居住，因此4日又到桃園報案。警方調查後，洪姓男友支吾其詞，警方也懷疑就是其犯案。

後來洪男姐姐舉發，1日晚間曾經和洪男、吳男、賴女一起駕車到三峽山區談判，3人下車後，獨自留姐姐在車上，沒多久姐姐就聽聞3聲槍響，並只剩下洪、吳回到車上。姐姐說，當時覺得很詭異，但不敢多問。

警方獲報後，18日前往山區搜索，果然在竹林發現1具屍體，懷疑就是賴女。目前已經將洪男逮捕到案，並請賴女家屬到場指認，詳細動機還在釐清中。

此外洪男與吳男曾在8日凌晨因債務問題，動手毆打1名女子，甚至開槍擊傷女子友人，事後吳男遭到聲押獲准，洪則是限制住居。目前洪已經被警方逮捕，但事發動機還在釐清，警方也請家屬到山區指認屍體。

(中時 )