《日股》美股期貨重挫，日經指數轉跌1.68％ 16:142020/03/18 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隔夜美股強勁反彈帶動周三日股走高，日經225指數早盤一度漲逾2%，但午後受美股期貨大跌影響，日經指數由升轉跌，終場下挫1.68%，收在16,726.55點。東證一部指數收漲0.19%，為1270.84點。 富士軟片控股（Fujifilm Holdings Corp）逆勢大漲15.43%，因中國官方宣布已建議盡快將該公司的抗流感藥物Avigan納入新冠肺炎的診療方案。 (時報資訊) #日股 #日經225 #東證一部 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 《日股》美日央行出拳落空，日股跌至3年半新低 16:312020/03/16 財經 國外指數期貨贏家專欄－恐慌情緒升溫 美股期貨避險 04:102020/03/17 證券．權證 《國際金融》美股期貨反彈，亞股獲喘息 09:262020/03/17 財經 《港股》美股期貨反彈，恆指由跌轉升 10:002020/03/17 財經 《國際金融》川普口頭救市，美股期貨漲停 10:172020/03/17 財經 《日股》憂疫情延燒，日經指數劇烈震盪 12:162020/03/17 財經 《日股》國家隊似進場護盤，東證一部指數大漲2.6％ 16:142020/03/17 財經 《港股》美股期貨止血，恆指收漲0.87％ 16:482020/03/17 財經 《國際金融》政府頻出招仍難平息震盪，美股期貨大跌 08:542020/03/18 財經 《日股》日經225指數晨收漲1.74％，富士軟片飆升14.74％ 12:162020/03/18 財經 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 台積電員工確診新冠肺炎！ 公司強調不影響營運 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 嚇…又熔斷了！美期指狂崩800點 - 財經 台積電股價創5個月新低觸底？ 外資：災難在後頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。