隔夜美股強勁反彈帶動周三日股走高，日經225指數早盤一度漲逾2%，但午後受美股期貨大跌影響，日經指數由升轉跌，終場下挫1.68%，收在16,726.55點。東證一部指數收漲0.19%，為1270.84點。

富士軟片控股（Fujifilm Holdings Corp）逆勢大漲15.43%，因中國官方宣布已建議盡快將該公司的抗流感藥物Avigan納入新冠肺炎的診療方案。

(時報資訊)