智崴(5263)公布2019年財報，全年合併營收20.8億元，營收再創歷史新高，年增27.1％，稅後淨利首次突破3億元，達3.67億元，年增42.5％，也創歷年新高，每股稅後盈餘6.57元。董事會也通過擬配發每股現金股利5.6元，配發率超過8成。

智崴在2019年多元業務開拓有成，營收及獲利聯袂大躍進，雙雙再攀歷史高峰。整體獲利成長受惠於軟體內容營收的成長帶動，2019年占總營收約16％。整個智崴集團轉型體感產業10年以來已邁入一個新的里程碑。

智崴集團執行長歐陽志宏表示，公司掛牌至今，營收規模已大幅成長近10倍，過去硬體設備的業務推廣已成功地在全世界站穩腳步，其中大型體感設備飛行影院更是國際市場的主流。近年來，軟體內容營收的耕耘也逐漸發酵，透過智崴不斷拓增的體感設備，未來內容影片的權利金收入將逐步拉高比重，使得設備與內容相互加乘效果更加彰顯。智崴表示，在澳洲黃金海岸已開幕的業者，除設備採買之外，內容方面也向智崴進行多年的授權，近期更洽談包含其他飛越系列影片的授權。其他智崴已建置的客戶都洽詢相關內容授權業務，說明了軟體內容市場的需求將會隨著智崴設備的拓增而倍增。

過去歷經2003年SARS、2008年金融海嘯危機等事件，主題樂園整體產業發展趨勢仍是持續向上成長，人們對於娛樂體驗的需求不斷增加。展望2020上半年，智崴表示，雖然新冠病毒肺炎疫情在全球各國仍屬嚴峻，經營團隊續持審慎樂觀看法不變。現階段許多主題樂園業者也都趁著休園之際，與智崴合作進行新型體感遊樂設施建置、設備保養維修、以及軟體內容影片的更新。沉浸式的體感娛樂將會是未來娛樂產業的趨勢，智崴將陸續推出的不同型態的體感設備，挹注營收成長動能。

(時報資訊)