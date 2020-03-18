政府為了改善口罩分配的問題，並解決上班族、學生沒時間排隊買口罩的困擾，自109年3月12日推出「口罩實名制2.0」，除現有健保特約藥局及衛生所等實體通路外，新增線上預購通路，民眾可透過健保卡、自然人憑證登入平台，或藉由「健保快易通行動APP」進行認證預購；成功預購者可於繳費期限(首批繳費期間為3月19日至21日間)以ATM轉帳(含實體、網路/行動銀行等通路)、或信用卡線上付款等方式繳費，完成付款後，於指定期間內至超商領取口罩。

為響應政府「口罩實名制2.0」政策，全體金融機構攜手並通力合作，不以營利為目的，「口罩實名制2.0」網路預購成功者，不論是ATM轉帳、信用卡付款、或「台灣Pay」付款，通通免手續費。不僅如此，還有銀行加碼紅利積點、現金回饋等優惠。

「口罩實名制2.0」ATM轉帳付款機制，原規劃仿繳稅歸戶付款，由於民眾使用「健保快易通APP」預購踴躍，考量民眾有使用單一金融帳號支付多位親友口罩費用之需求，財金公司緊急協調，獲得全體金融機構響應！立馬推出「口罩實名制2.0」ATM轉帳付款「免手續費」措施，而且不與ATM小額轉帳每日每帳戶第一筆免收跨行手續費之交易併計，臺灣銀行、合作金庫銀行、第一銀行、國泰世華銀行、台新銀行、中國信託銀行、及中華郵政等機構更主動積極擴充設備、調整系統，大力支持防疫。財金公司為顧及金融機構佈建與維運實體ATM成本高昂，亦特別提撥專款補貼「實體ATM 設機行」，全體金融機構齊心協力，以實際行動支持全民抗疫，善盡企業社會責任。

口罩實名制2.0透過網路預購成功者，在19日將收到繳費簡訊。利用台灣Pay支付是其中一個免手續費的方式。（財金公司提供／黃慧雯台北傳真）

財金公司貼心提醒，首波「口罩實名制2.0」付款在3月19日至3月21日三天期間，全台有3萬餘台ATM，建議民眾可就近選擇，並避開尖峰時段(每日11:00～14:00及17:00～20:00)，以免除排隊等候的時間；或可使用各大金融機構的網路銀行、行動銀行、以及「台灣Pay」轉帳付款，免出門、輕鬆付！還沒有體驗行動支付的民眾，可向各金融機構申辦行動銀行或行動支付服務，隨時隨地都可使用手機轉帳付款，最為方便。

本次活動作業時程緊迫，部分金融機構即時減免手續費之作業因應不及，民眾如有「口罩實名制2.0」轉帳付款被扣收手續費者，請不用擔心！金融機構最遲將在該筆轉帳交易日的次月底前，將扣收的手續費撥回至帳戶。另提醒民眾，慎防不肖份子藉機進行電話詐騙，如有疑問可洽各金融機構，或洽財金公司客服電話(02)2630-1400。

(中時電子報)