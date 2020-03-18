109大學繁星推薦放榜，台中市立清水高中表現亮麗，共錄取68位學生，其中台大1位、清華1位、交大2位、政大1位、成大2位、中興3位、中央3位、中正3位、中山1位、師範及教育大學5位、醫學大學5位，公立大學合計共錄取39位，相較於去年整體錄取人數增加13位、公立大學人數增6位，表現十分亮麗。

截至目前為止，連同特殊選才錄取學生，清水高中已有72位準大學生，其中醫學大學5位、公立大學43位。其中鄭貽謙錄取交通大學電機工程學系，他未曾參加補習班，靠著和同學共同學習、切磋功課，以及課後在家在校自習，再加上規律的作息，讓自己維持一定的成績。

潘雅婷因家境清寒，所以也沒有補習，有問題時，她會主動找老師和同學請問，再加上每天晚上留在學校晚自習，才能讓自己的功課維持，順利錄取國立嘉義大學生化科技學系。

林佑俊畢業於龍井國中，進到清水高中之後，因交通不便，沒有參加補習，每天晚上回家，規律地複習課業，終於錄取政治大學財政學系。另外，個性活潑的楊晉瑋，在學一直擔任物理小老師，並時常和同學討論功課，相互加油打氣，順利錄取交通大學人文社會學系。

校長黃偉立表示，這些同學都是從社區國中畢業後就讀清水高中，平時在學校的表現，也獲得師長們的肯定。今年繁星推薦的升學表現，在質量方面都有長足進步，近年不斷創造新紀錄，恭喜每位準大學生，也感謝師長的付出及家長們的鼓勵。

黃偉立也提到，這次錄取繁星的大學生，有9成是來自於社區國中，顯示該校具有優質的學習環境，能夠讓社區優秀學子，經過清水高中3年的培育之後，在大學繁星中脫穎而出，這也證明了教育部推動就近入學的成果。

(中時 )