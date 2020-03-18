將要重複使用的口罩，放置收納夾上方。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

將口罩收納夾及口罩一併對折，再對折。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

以口罩束帶圈繞固定。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

完成後僅健保卡大小，方便收納在口袋或包包。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

「在外臨時要取下口罩，該暫放那兒呢？」手巧的女網友將透明文件夾進行小改造，製成重複使用的口罩收納夾，不但可防止存放或拿取口罩時受到汙染，且僅健保卡大小方便隨身攜帶，她並將製作過程以圖解說明分享網友。

新冠肺炎疫情全球爆發，隨著疫情緊繃，民眾對戴口罩也不敢輕忽，雖口罩實施實名制購買，但仍常有排隊購買狀況，重複使用及延長使用壽命方法備受矚目。一般人重複使用口罩大多隨手直接將口罩折放口袋或包包，但是，口罩內、外部都有汙染及遭汙染之虞。

1名手巧的女網友在臉書公布她的手製口罩收納夾。女網友表示，戴口罩出門，臨時要取下口罩時，常苦惱口罩應該暫放那裡？目前市面出現有塑膠製口罩收納夾，她突發奇想地把手邊常用的透明文件夾，依版型進行小改造，就成了輕便的口罩暫時收納夾。

女網友表示，製作過程相當簡單，將透明文件夾依版型剪好，折好折紋後平放，再放上口罩，只要依折紋對折、再對折，並以口罩的束帶繞圈固定即可，約健保卡大小，方便存放在衣物口袋或包包內，不管是口罩的內、外都有防護功能，不用擔心拿取或存放過程有汙染問題。

女網友還將製作過程以圖表做說明，分享給網友。她說，1份透明文件夾就可改造成2份口罩收納夾，不用花錢又方便，將製作流程分享給民眾，讓防疫戴口罩能更便利。

(中時 )