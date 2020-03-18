Baseball in South Korea on Tuesday, per these photos from @MyKBO. https://t.co/mh1hwTQo4Q — Jon Morosi (@jonmorosi) March 18, 2020

韓國職棒熱身賽最早因為新冠疫情而喊卡，不過球員還是持續訓練，韓華鷹進行隊內分邊對抗賽時，球員竟然戴口罩上場投球、打擊和守備，相關照片放上推特後，被美國粉絲稱讚，這可能是大聯盟恢復比賽的希望！

大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）在推特提到韓國職棒目前防疫狀況，經營美、韓職棒新聞的粉絲網站就回文分享了韓華鷹分組對抗賽的狀況，上場球員全部都戴著口罩，其中一張策動雙殺守備的照片，畫面中游擊手、二壘手與滑壘的跑者都戴口罩，更令人嘖嘖稱奇。

(中時 )