韓職防疫 戴口罩比賽超級狂 16:192020/03/18 中時 李弘斌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 韓華鷹隊內對抗賽，球員全部戴口罩上場。（推特翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Baseball in South Korea on Tuesday, per these photos from @MyKBO. https://t.co/mh1hwTQo4Q— Jon Morosi (@jonmorosi) March 18, 2020 韓國職棒熱身賽最早因為新冠疫情而喊卡，不過球員還是持續訓練，韓華鷹進行隊內分邊對抗賽時，球員竟然戴口罩上場投球、打擊和守備，相關照片放上推特後，被美國粉絲稱讚，這可能是大聯盟恢復比賽的希望！ 大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）在推特提到韓國職棒目前防疫狀況，經營美、韓職棒新聞的粉絲網站就回文分享了韓華鷹分組對抗賽的狀況，上場球員全部都戴著口罩，其中一張策動雙殺守備的照片，畫面中游擊手、二壘手與滑壘的跑者都戴口罩，更令人嘖嘖稱奇。 洋基小聯盟第2人感染新冠 (中時 ) #韓職 #韓華鷹 #新冠肺炎 #新冠病毒 #新冠疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫當兒戲 雙星中鏢恐冰山一角 04:102020/03/14 運動天地 效法女星魅力眼妝 戴口罩仍放電 04:102020/03/14 時尚消費 歐洲人不愛戴口罩地鐵狂咳 台留學生嚇傻 13:192020/03/14 生活 【疫情下生活】遠距監視老公戴口罩 地方媽媽防病毒就像防小三 13:582020/03/14 生活 丈夫不戴口罩不洗手 日妻決心「新冠離婚」 15:252020/03/14 生活 台南市場攤商戴口罩 民眾買菜逛夜市免驚 16:032020/03/14 生活 F奶女星遊日本見全國佛系防疫 驚嘆不敢置信！ 17:052020/03/17 娛樂 NBA》生病才需要戴口罩 負面宣導？ 10:372020/03/18 體育 藥廠求才若渴 20家廠商戴口罩面試中華醫大生 11:572020/03/18 生活 大法官也防疫 通姦罪辯論旁聽須戴口罩 12:202020/03/18 社會 體育熱門新聞 奪冠返台 戴資穎：回來就是安心 - 體育 空手道帥哥運動員也驚傳確診！2月曾到巴黎、奧地利 - 體育 桌球》一場比賽打了98分鐘 創下世界紀錄 - 運動 法網片面延賽 盧彥勳開炮了 - 體育 韓職防疫 戴口罩比賽超級狂 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。