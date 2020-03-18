國民黨主席江啟臣（圖）18日主持中常會。（劉宗龍攝）

國民黨主席江啟臣（中）18日率祕書長李乾龍（中左）等黨部幹部一起出席中常會。（劉宗龍攝）

國民黨主席江啟臣（右）18日率祕書長李乾龍（左）等黨部幹部一起出席中常會。（劉宗龍攝）

國民黨主席江啟臣18日主持中常會，江啟臣致詞時，建議執政黨必須就地方政府第一線執行防疫量能調度需求及參採其他國經驗進行超前部署等兩個面向去考量是否發布緊急命令，以解決侵權疑慮。

(中時 )