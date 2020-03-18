江啟臣建議執政黨考量發布緊急命令 解決侵權疑慮 17:032020/03/18 中時 劉宗龍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席江啟臣（左）18日率祕書長李乾龍（右）等黨部幹部一起出席中常會。（劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席江啟臣（圖）18日主持中常會。（劉宗龍攝） 國民黨主席江啟臣（中）18日率祕書長李乾龍（中左）等黨部幹部一起出席中常會。（劉宗龍攝） 國民黨主席江啟臣（右）18日率祕書長李乾龍（左）等黨部幹部一起出席中常會。（劉宗龍攝） 國民黨主席江啟臣18日主持中常會，江啟臣致詞時，建議執政黨必須就地方政府第一線執行防疫量能調度需求及參採其他國經驗進行超前部署等兩個面向去考量是否發布緊急命令，以解決侵權疑慮。 (中時 ) #江啟臣 #命令 #侵權 #緊急命令 #執政黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 敲打江啟臣 04:092020/03/15 論壇廣場 韓國瑜、江啟臣會面 這動作爆雙方交情 18:252020/03/15 政治 盧秀燕差點丟了台中市長？網讚江啟臣有風度 08:572020/03/18 政治 限制出國有違憲之虞 張其祿呼籲蔡總統扛責任發布緊急命令 12:012020/03/18 政治 黃珊珊：邊境管制能暫緩疫情 緊急命令範圍較廣 12:382020/03/18 生活 頒緊急命令？ 政院：指揮中心若建議 府院會討論 13:472020/03/18 政治 學者呼籲緊急命令 該發布就發布 13:442020/03/18 政治 為何「緊急命令」很重要？歷史上4次都是國難等級… 14:052020/03/18 政治 緊急命令之爭 意外觸動蔡蘇之間的權力矛盾 15:472020/03/18 政治 各界籲蔡英文發緊急命令 府：暫無頒布需求 16:262020/03/18 政治 政治熱門新聞 罷韓拚了？陳致中再嗆韓國瑜 網一句話怒轟！ - 政治 韓被罷免後誰能掌帥印？知情人士：派他韓粉會大讚！ - 政治 豪賭？「村長」驚爆：桃園兩高官赴歐洲 回台未隔離... - 政治 為何對歐美防疫鬆？網6字揭蔡政府要命心態！ - 政治 「罷韓」不演了！趙天麟竟爆民進黨下一步？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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